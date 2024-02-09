Провизор Алексей Моргунов: выпить SOS-таблетку в овуляцию – то же самое, что перекреститься

Каждый выпуск подкаста «Мягко говоря» его ведущие - коллеги и подруги Анита Авакова и Ева Ойжинская - поднимают очередной вопрос, связанный с тематикой феминизма в эстонском обществе. Темой второго выпуска стала контрацепция: ее виды, влияние на организм, а также то, почему зачастую забота о защите от нежелательной беременности становится ответственностью, возложенной на плечи женщин. Об этом ведущие поговорили с провизором, блогером и радиоведущим Алексеем Моргуновым.
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Почему контрацепция продолжает являться негласной обязанностью женщин и при этом подвергается стигме? Почему вопросы ее безопасности и доступности остаются актуальными?
Ответы на эти вопросы стоит искать не только в области медицины, но и в культурных нормах, социальных предрассудках и гендерных стереотипах, которые усиливают несправедливость и поддерживают патриархальную структуру общества.
Гостем второго выпуска подкаста стал Алексей Моргунов - провизор, ведущий радиопередачи о доказательной медицине на Радио 4 и блогер с аудиторией более 80 тысяч.
В этом эпизоде подкаста вы узнаете:
- Так ли страшны женские оральные контрацептивы (ОК)?
- Влияют ли ОК на психическое здоровье?
- Почему гинекологи выписывают их всем подряд?
- Правда ли, что после приема ОК сложнее забеременеть?
- Когда ОК смогут принимать мужчины?
- Вазэктомия. Обратимый процесс или нет?
Почему «Мягко говоря?»
Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).
Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные темы, затрагивающиеся в подкасте, будут преподноситься так, чтобы вызвать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.
Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование музыкальной дорожки под названием Coffee for dinner.