Провизор Алексей Моргунов: выпить SOS-таблетку в овуляцию – то же самое, что перекреститься

Почему контрацепция продолжает являться негласной обязанностью женщин и при этом подвергается стигме? Почему вопросы ее безопасности и доступности остаются актуальными?

Ответы на эти вопросы стоит искать не только в области медицины, но и в культурных нормах, социальных предрассудках и гендерных стереотипах, которые усиливают несправедливость и поддерживают патриархальную структуру общества.

Фото: Личный архив Гостем второго выпуска подкаста стал Алексей Моргунов - провизор, ведущий радиопередачи о доказательной медицине на Радио 4 и блогер с аудиторией более 80 тысяч.

В этом эпизоде подкаста вы узнаете:

Фото: «Мягко говоря»

Так ли страшны женские оральные контрацептивы (ОК)?



Влияют ли ОК на психическое здоровье?



Почему гинекологи выписывают их всем подряд?



Правда ли, что после приема ОК сложнее забеременеть?



Когда ОК смогут принимать мужчины?



Вазэктомия. Обратимый процесс или нет?

Почему «Мягко говоря?»

Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).

Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные темы, затрагивающиеся в подкасте, будут преподноситься так, чтобы вызвать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.

Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.

Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование музыкальной дорожки под названием Coffee for dinner.