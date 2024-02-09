Путин вновь повторил свои старые утверждения, что к нынешним враждебным отношениям России с Западом привело расширение НАТО на восток и перспектива вступления в альянс Украины.
Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону обвинил Киев и Запад в начале нынешней войны в Украине
Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону обвинил Украину и Запад в начале нынешнего военного конфликта, призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и подтвердил, что Россия готова к диалогу.
Президент России Владимир Путин заявил известному американскому журналисту Такеру Карлсону, что еще в начале 2000-х, став президентом, он пытался наладить отношения с Западом и даже спросил в свое время президента Клинтона, возможно ли для России присоединиться к НАТО.
По словам Путина в итоге он получил отказ. «Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнёров сделать это. Но этим не закончилось», - сказал Путин.
«Россия ожидала, что её возьмут в братскую семью «цивилизованных народов», ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули – я когда говорю «вы», не Вас лично имею в виду, конечно, а Соединённые Штаты, – обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения», - сказал Путин Такеру Карлсону.
Путин вновь повторил свои старые утверждения, что к нынешним враждебным отношениям России с Западом привело расширение НАТО на восток и перспектива вступления в альянс Украины.
По его словам, триггером, приведшим к военному конфликту, стал «госпереворот в Киеве» в 2014 году и впоследствии - отказ Киева выполнять Минские соглашения.
Путин также заявил, что Россия была готова к возвращению Донбасса в состав Украины.
«Я искренне считал, что если всё-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, – их надо было ещё уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, – то постепенно, постепенно раны заживут», - сказал Путин.
Но, по его словам, в Киеве хотели решить вопрос с помощью военной силы. По словам российского президента, нынешнюю войну начала Украина «восемь лет бомбив Донбасс», а не Россия.
Путин также заявил, что, если бы не Вашингтон и британский премьер Борис Джонсон, по его мнению, помешавшие заключить Стамбульское соглашение, война уже давно закончилась бы.
Он сказал, что Вашингтон должен пересмотреть свою позицию. «Варианты есть, было бы желание», - сказал Путин, добавив, что Москва готова к диалогу, но не уточнив, на каких условиях.
Владимир Путин обвинил Соединеные Штаты в подрыве «Северного потока», заявив, что «у ЦРУ нет алиби».
«Все это было бы смешно, если бы не было так грустно», - произнес Путин, говоря об отношениях России, Украины и Запада.
«Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, все это… Рано или поздно все равно мы договоримся».
Отвечая на вопрос Карлсона о том, нападет ли Россия на Польшу, Путин заявил, что это произойдет, только если Польша нападет на Россию. «У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов», - сказал российский президент.
Такер Карлсон спросил Путина о находящемся в российской тюрьме журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче.
«Я не исключаю, что человек, о котором вы говорите, мистер Гершкович, сможет вернуться на родину. В конечном счете, не имеет никакого смысла держать его в тюрьме в России», - ответил российский президент, дав понять, что возможен обмен Гершковича, если будет встречное движение со стороны США. «Ну только надо договариваться», - добавил Путин.