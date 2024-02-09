Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону обвинил Киев и Запад в начале нынешней войны в Украине

Путин также заявил, что Россия была готова к возвращению Донбасса в состав Украины.

«Я искренне считал, что если всё-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, – их надо было ещё уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, – то постепенно, постепенно раны заживут», - сказал Путин.

Но, по его словам, в Киеве хотели решить вопрос с помощью военной силы. По словам российского президента, нынешнюю войну начала Украина «восемь лет бомбив Донбасс», а не Россия.

Путин также заявил, что, если бы не Вашингтон и британский премьер Борис Джонсон, по его мнению, помешавшие заключить Стамбульское соглашение, война уже давно закончилась бы.

Он сказал, что Вашингтон должен пересмотреть свою позицию. «Варианты есть, было бы желание», - сказал Путин, добавив, что Москва готова к диалогу, но не уточнив, на каких условиях.

Путин и Карлсон Фото: Reuters

Владимир Путин обвинил Соединеные Штаты в подрыве «Северного потока», заявив, что «у ЦРУ нет алиби».

«Все это было бы смешно, если бы не было так грустно», - произнес Путин, говоря об отношениях России, Украины и Запада.

«Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, все это… Рано или поздно все равно мы договоримся».