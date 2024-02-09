Разлад в Партии реформ ⟩ Михал посоветовал Ансипу баллотироваться в Европарламент

Комментируя в передаче ETV «Первая студия» разногласия Ансипа и главы партии Каи Каллас, Михал заявил, что осуждение друг друга из-за личных качеств не улучшает ситуацию в Эстонии, передают в пятницу утренние теленовости ERR.

«Андрус Ансип, как и Кая Каллас, являются очень важными игроками в политической жизни Эстонии. Учитывая все, что Ансип сделал в разных правительствах, в Еврокомиссии, в Европарламенте, я бы определенно рекомендовал ему идти в нашем списке. Поэтому я определенно рекомендую ему баллотироваться», - заявил Михал.