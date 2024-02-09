Эстонский биатлонист завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

Индивидуальную дистанцию ​​15 км выиграл представитель Монголии Энхсайхан Энхбат (44,34,8). Он опередил финна Калле Луккаанхухта на 1,6 секунды и Кульбина на 20 секунд. Двое сильнейших спортсменов прошли четыре тура без потерь, эстонец допустил две ошибки.

Параллельно с юниорским чемпионатом Европы Нове-Место (Чехия) продолжится взрослый чемпионат мира. Кульбин также находится в списке спортсменов, но, скорее всего, выйдет на трассу только в мужской эстафете.