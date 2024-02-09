Бронзовую медаль на юниорском чемпионате Европы по биатлону, который проходил в Якушице (Польша), завоевал 18-летний эстонский спортсмен Якоб Кульбин.
Эстонский биатлонист завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы
Индивидуальную дистанцию 15 км выиграл представитель Монголии Энхсайхан Энхбат (44,34,8). Он опередил финна Калле Луккаанхухта на 1,6 секунды и Кульбина на 20 секунд. Двое сильнейших спортсменов прошли четыре тура без потерь, эстонец допустил две ошибки.
Ивар Вшивцев завоевал 17 место среди 112 финишеров (1; +1.54,9), Рамсес Тийслар 47-е (3; +5.51,2), Расмус Тийслар 63-е ((6; +7.54,4)
Параллельно с юниорским чемпионатом Европы Нове-Место (Чехия) продолжится взрослый чемпионат мира. Кульбин также находится в списке спортсменов, но, скорее всего, выйдет на трассу только в мужской эстафете.