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Эстонский биатлонист завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

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Якоб Кульбин.
Якоб Кульбин. Фото: Biathlonworld/Facebook

Бронзовую медаль на юниорском чемпионате Европы по биатлону, который проходил в Якушице (Польша), завоевал 18-летний эстонский спортсмен Якоб Кульбин.

Индивидуальную дистанцию ​​15 км выиграл представитель Монголии Энхсайхан Энхбат (44,34,8). Он опередил финна Калле Луккаанхухта на 1,6 секунды и Кульбина на 20 секунд. Двое сильнейших спортсменов прошли четыре тура без потерь, эстонец допустил две ошибки.

Ивар Вшивцев завоевал 17 место среди 112 финишеров (1; +1.54,9), Рамсес Тийслар 47-е (3; +5.51,2), Расмус Тийслар 63-е ((6; +7.54,4)

Параллельно с юниорским чемпионатом Европы Нове-Место (Чехия) продолжится взрослый чемпионат мира. Кульбин также находится в списке спортсменов, но, скорее всего, выйдет на трассу только в мужской эстафете.

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