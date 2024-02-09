Рейнсалу: я разочарован, Мёльдер не прошел испытательный срок в «Отечестве»

«Новость о выдвинутых Тынису Мёльдеру подозрениях во взяточничестве стала неприятным сюрпризом. Я разочарован. Тынис Мельдер вступил в "Отечество" в сентябре прошлого года, почти четыре месяца назад. В свете сегодняшней новости я могу сказать, что он не прошел испытательный срок в "Отечестве"», – прокомментировал председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу встречался с Мёльдером после предъявления подозрений и озвучил ему свою позицию. Последний решил выйти из партии. «Для нас это конец истории, пусть правоохранительные органы разберутся в этом деле», – добавил он.

Как сообщили в КаПо, есть основания подозревать, что депутат Рийгикогу Тынис Мёльдер мог просить взятку. Кроме того, расследуются подозрения в содействии взятке одному лицу и обещание в даче взятки другому.

Возникли подозрения относительно работы депутата над законом о государственном бюджете на 2023 год. В ноябре 2022 года член Рийгикогу предложил предоставить НКО региональный инвестиционный грант, известный как «крышевые деньги».

По предварительной версии следствия, член Рийгикогу и подозреваемый во взяточничестве заключили соглашение о том, что при выплате финансовой помощи представитель НКО передаст часть денег подозреваемому во взяточничестве, который затем передаст ее в качестве взятки члену Рийгикогу. Региональные инвестиции были выплачены НКО в январе этого года.

Мёльдер не признает себя виновным и намерен отстаивать свои права. «Я всегда соблюдал действующие процедурные правила и законы при работе в парламенте и при работе с законопроектами», – отметил он.