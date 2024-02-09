Замена Залужного на Сырского. Что говорят в Украине, странах Запада и России

«Надеюсь, власти аргументируют обществу такие изменения. Когда продолжаются тяжелые бои на передовой, когда нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнерами. Когда для единства общества нужны авторитеты, которым оно доверяет», - заявил он.

Какой тактики ждать от Сырского, в Украине пока говорят осторожно. Президент Зеленский сегодня сказал, что вместе с ним на руководящие должности придут бригадные генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк и полковники Павел Палиса и Вадим Сухаревский.

Выступивший в эфире издание УНИАН замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сказал про них, что они видели войну «от окопа до управления бригадами».

У каждого есть опыт военного противостояния в Донбассе в 2014-1015 годах. «Это новое военное поколение - в возрасте примерно сорок лет, говорит Жорин. - И их опыт не заменить ни одной военной школой».

В России на серьезном уровне смену украинского главнокомандующего не комментировали. Если не считать запись в телеграм-канале главы RT Маргариты Симоньян: «Зеленский сегодня просто решил украсть гром [взявшего интервью у Владимира Путина журналиста] Такера [Карлсона].

Провоенные Z-каналы пока осторожно пишут в том смысле, что от перемены мест слагаемых для России ничего не изменится.

Представитель Госдепартамента США на ежеутреннем брифинге ограничился фразой о том, что происходящее - суверенное дело Украины.