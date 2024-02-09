8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заменил верховного главнокомандующего украинской армии. Вместо Валерия Залужного им стал Александр Сырский. Это ожидаемое событие, тем не менее, стало и самым обсуждаемым событием дня. Би-би-си приводит главные высказывания о нем.
Замена Залужного на Сырского. Что говорят в Украине, странах Запада и России
Президент Зеленский поблагодарил Залужного и выразил желание, чтобы тот остался в его команде. Залужный не менее корректно выразил благодарность генштабу, Минобороны страны и лично президенту.
Сменивший его Александр Сырский в 2022 году командовал обороной Киевской области, он также один из главных организаторов украинского наступления в Харьковской области осенью того же года.
Зеленский в своем видеообращении первым же пунктом дал понять, что замена произошла из-за неудавшегося летнего контрнаступления.
«Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе», - сказал он.
«Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения», - повторил эту мысль советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в своем телеграм-канале.
Кроме того, пишет он, ВСУ необходимо «найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу», а управленческие принципы в армии должны быть реформированы.
Схожее заявление сделал и министр обороны Украины Рустем Умеров: «Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 - это три разных реальности. 2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии».
Бывший президент Украины и оппонент Владимира Зеленского Петр Порошенко в своем сообщении в соцсети Х ограничился благодарностью Залужному за его службу. А главным противником отставки выступил мэр Киева Виталий Кличко.
«Надеюсь, власти аргументируют обществу такие изменения. Когда продолжаются тяжелые бои на передовой, когда нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнерами. Когда для единства общества нужны авторитеты, которым оно доверяет», - заявил он.
Какой тактики ждать от Сырского, в Украине пока говорят осторожно. Президент Зеленский сегодня сказал, что вместе с ним на руководящие должности придут бригадные генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк и полковники Павел Палиса и Вадим Сухаревский.
Выступивший в эфире издание УНИАН замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сказал про них, что они видели войну «от окопа до управления бригадами».
У каждого есть опыт военного противостояния в Донбассе в 2014-1015 годах. «Это новое военное поколение - в возрасте примерно сорок лет, говорит Жорин. - И их опыт не заменить ни одной военной школой».
В России на серьезном уровне смену украинского главнокомандующего не комментировали. Если не считать запись в телеграм-канале главы RT Маргариты Симоньян: «Зеленский сегодня просто решил украсть гром [взявшего интервью у Владимира Путина журналиста] Такера [Карлсона].
Провоенные Z-каналы пока осторожно пишут в том смысле, что от перемены мест слагаемых для России ничего не изменится.
Представитель Госдепартамента США на ежеутреннем брифинге ограничился фразой о том, что происходящее - суверенное дело Украины.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан повторил эту мысль: «Избранный лидер должен делать свой выбор относительно того, кто занимает верхние ступени военного руководства». Он добавил, что США продолжат поддерживать украинские правительство и украинскую армию.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что «не дело НАТО иметь какое-то мнение по этому поводу». «Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел [Украины Дмитрия] Кулебы, что никакие перемены не затронут отношения Украины с партнерами и с НАТО. Так что мы продолжим поддерживать - и это главное», - заявил Столтенберг.
Военный журналист Би-би-си Джонатан Бил цитирует аналитика Джастина Крампа, который говорил, что перед Залужным стояла невыполнимая задача превратить украинскую армию в современную военную машину по образцу НАТО, при том, что военным давали на это несколько недель подготовки.
От себя Бил добавляет, что Залужный, возможно, и был генералом постсоветской эпохи, но все же находился под сильным ее влиянием. Хотя и сумел по ходу войны перейти к более гибкому командованию в западном стиле.
Украинский корреспондент издания Financial Times Кристофер Миллер в соцсети Х пишет о том, что среди военных у Сырского репутация «мясника».
Несколько лет работающий в Украине журналист Economist Оливер Кэррол называет Александра Сырского «гиперактивным педантом», который пользуется большим уважением среди генералитета.
Как более мягко пишет журналист в соцсети Х, «у некоторых западных военных аналитиков есть [по поводу Сырского] сомнения. Как и многих из тех, кто находился под его строгим командованием».