В эту субботу Валга примет чемпионат Эстонии по борьбе

Ожидается, что в соревнованиях примет участие большое количество борцов из клубов Выру, Пылва, Валга, а также Таллинна, Сааремаа и т.д. Предварительную регистрацию уже прошли более 180 спортсменов. Примут участие лучшие из лучших Эстонии и определятся чемпионы Эстонии среди юниоров.

Соревнования по борьбе проходят в Валга вторые выходные подряд. В частности, в минувшие выходные прошел открытый чемпионат Валга по греко-римской борьбе среди молодежи, на котором присутствовало рекордное за 16 лет проведения мероприятия количество участников - 295 борцов. Тыну Лайне, один из организаторов соревнований, добавил: «Большой интерес к соревнованиям свидетельствует о высоком уровне организации соревнований в Валга и сильной конкуренции».

Последний чемпионат по борьбе в Валга состоялся ровно шесть лет назад и ровно в один и тот же день.

«Организовывать такие масштабные соревнования большая честь. Соревнования помогает организовать суперкоманда спортивного клуба Валга и спонсоры, благодаря которым мероприятие пройдет на высшем уровне», - добавил Лейн.

Соревнования организуются спортклубом Валга в сотрудничестве с Эстонским союзом борьбы , вход для всех бесплатный.