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Лучший бомбардир ЧЭ по футболу продолжит карьеру в итальянской серии

rus.postimees.ee
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Тристан Коскор.
Тристан Коскор. Фото: Narva Trans

Нападающий Тристан Коскор, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу в составе нарвского «Транса», продолжит карьеру в четвертом по силе дивизионе Италии, сообщает Rus.ERR.

Он заключил контракт с командой «А.С.Д. Асти», выступающей в итальянской Серии D.

В минувшем сезоне Тристан Коскор забил за «Транс» 16 голов в чемпионате Эстонии, став лучшим бомбардиром национального первенства.

Вместе с командой в июне он выиграл Кубок Эстонии. А чемпионат клуб из Нарвы завершил на восьмой строчке.

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