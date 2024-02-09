Нападающий Тристан Коскор, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу в составе нарвского «Транса», продолжит карьеру в четвертом по силе дивизионе Италии, сообщает Rus.ERR.
Лучший бомбардир ЧЭ по футболу продолжит карьеру в итальянской серии
Он заключил контракт с командой «А.С.Д. Асти», выступающей в итальянской Серии D.
В минувшем сезоне Тристан Коскор забил за «Транс» 16 голов в чемпионате Эстонии, став лучшим бомбардиром национального первенства.
Вместе с командой в июне он выиграл Кубок Эстонии. А чемпионат клуб из Нарвы завершил на восьмой строчке.