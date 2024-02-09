Лучший бомбардир ЧЭ по футболу продолжит карьеру в итальянской серии

Нападающий Тристан Коскор, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу в составе нарвского «Транса», продолжит карьеру в четвертом по силе дивизионе Италии, сообщает Rus.ERR.