Глава FlixBus: Rail Baltica не решит всех проблем сообщения с Европой

Для сравнения: если поезд выбрасывает 29 г CO2 на одного пассажира на километр, то автобус выбрасывает 26 г, что как минимум в пять раз меньше, чем при путешествии на автомобиле и как минимум в восемь раз меньше, чем при путешествии на самолете. Кроме того, растущая статистика пассажиропотока показывает, что люди готовы к дальним автобусным поездкам.

Мы можем избежать ситуации, когда каждый производитель разрабатывает автобусы с разными системами зарядки.

Компании готовы взять на себя ответственность за разработку углеродно-нейтральных автомобилей, но они не могут протестировать их и ввести в эксплуатацию, потому что у нас нет ни общих правил, ни инфраструктуры зарядки. Создание общеевропейских стандартов значительно облегчит усилия перевозчиков по достижению целей климатической нейтральности, установленных Европейским союзом.

Отсутствие общих правил означает, что частный сектор в настоящее время не знает, какой топливный автобус, фургон или грузовой автомобиль развивать, поскольку нет понимания того, какая система будет предпочтительнее в Европейском союзе. Наверное, многие помнят проблемы с зарядкой мобильных телефонов, где каждый производитель делал свою зарядную насадку.

Похожая ситуация может возникнуть и в транспорте, где компании не знают, какой плагин обеспечит наиболее выгодное подключение к сети зарядки. Правила и четко сформулированные предпочтения на национальном уровне помогут внести ясность и избежать упущений, аналогичных мобильным телефонам.