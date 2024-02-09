Компания Kaamos открыла Kaamos Marketplace — среду индивидуального дизайна дома, где клиенты могут делать личный выбор, что обеспечивает более удобный и быстрый процесс покупки, визуальный обзор строящегося нового дома, а также возможность индивидуального выбора отделочных пакетов и мебели.
Для покупателей жилья разработана новая среда дизайна новых квартир
«В случае с новостройками временной промежуток между моментом покупки и сдачей дома может быть достаточно продолжительным, доходя до полутора лет. Чтобы и проектирование дома, и, в случае инвестора, обустройство сдаваемой в аренду квартиры происходило параллельно со строительством, а не начиналось после получения ключей, мы разработали новую среду проектирования дома для клиентов Kaamos», – сказала руководитель проекта Kaamos по э-продажам и обслуживанию клиентов Сигне Кыйв.
Используя платформу Marketplace, покупатель жилья может ознакомиться с различными пакетами внутренней отделки и комбинировать их друг с другом – например, изменить цвет стен, рисунок паркета, межкомнатные двери, плитку для ванной и оттенки смесителей. «Платформа в режиме реального времени рассчитывает стоимость материалов, и с помощью 3D-модели вы можете ознакомиться с выбранными вариантами в квартире. Таким образом формируется хорошее представление о планировке и отделке будущего дома, а весь процесс проходит максимально удобно и быстро для заказчика», - пояснила Кыйв.
В Kaamos Markteplace включены как стандартные пакеты, входящие в стоимость квартиры, так и пакеты премиум-класса, которые можно приобрести за дополнительную плату. «Покупатель жилья может комбинировать товары из разных пакетов, выбирать кухонную мебель и технику, гармонирующую с отделкой, гардеробные решения для прихожей и спальни, а также, например, стену в ванной или дверь в душевую и акцентную стену», - отметили в компании.
Кроме того, в дизайне дома можно выбрать дополнительные опции, поддерживающие образ жизни и индивидуальность: например, зарядное устройство для электромобиля, умное управление шторами и освещением, кафельный пол на кухне и возможность установки душа вместо ванны. Недавно в интерьер были добавлены модные предметы интерьера, выбранные архитектором интерьера Kaamos, гармонирующие с внутренним убранством.
Кыйв добавила, что цель Kaamos Marketplace – не конкурировать с интернет-магазинами за мебельную продукцию, а предложить модные пакеты отделки, созданные архитекторами интерьера Kaamos, и мебель, гармонирующую с отделкой.
«Покупатель жилья или инвестор может не обладать профессиональными знаниями в области дизайна интерьера, и именно здесь на помощь приходят готовые решения и продукты для дизайна интерьера дома, тщательно отобранные архитектором интерьера из числа партнеров по сотрудничеству», - сказала Кыйв.
Такие услуги можно использовать при покупке квартир в новых жилых комплексах Kaamos - Vikimõisa Elurajoon на берегу озера Харку и Elu Maja на границе Каламая.
Выбор материалов внутренней отделки должен производиться с учетом строительства в определенный период. Зато заказать мебельную продукцию на платформе Marketplace можно до момента продажи последней квартиры в комплексе. Таким образом, приобрести мебель для кухни и гардеробной или детали меблировки можно даже после подписания договора покупки недвижимости, если этот выбор не был сделан ранее.
Клиент может профинансировать приобретение мебели для кухни и гардеробной через Kaamos Marketplace с помощью ипотечного кредита, если пожелает, при условии, что мебель будет установлена на момент подписания договора купли-продажи недвижимости. Право на отказ в течение 14 дней распространяется на движимую мебель с момента проверки продукции.
В 2024 году Kaamos планирует запустить среду дизайна дома и в Латвии, чтобы предоставить покупателям жилья такую же удобную и инновационную среду дизайна, как и в Эстонии.