Для покупателей жилья разработана новая среда дизайна новых квартир

«В случае с новостройками временной промежуток между моментом покупки и сдачей дома может быть достаточно продолжительным, доходя до полутора лет. Чтобы и проектирование дома, и, в случае инвестора, обустройство сдаваемой в аренду квартиры происходило параллельно со строительством, а не начиналось после получения ключей, мы разработали новую среду проектирования дома для клиентов Kaamos», – сказала руководитель проекта Kaamos по э-продажам и обслуживанию клиентов Сигне Кыйв.

Используя платформу Marketplace, покупатель жилья может ознакомиться с различными пакетами внутренней отделки и комбинировать их друг с другом – например, изменить цвет стен, рисунок паркета, межкомнатные двери, плитку для ванной и оттенки смесителей. «Платформа в режиме реального времени рассчитывает стоимость материалов, и с помощью 3D-модели вы можете ознакомиться с выбранными вариантами в квартире. Таким образом формируется хорошее представление о планировке и отделке будущего дома, а весь процесс проходит максимально удобно и быстро для заказчика», - пояснила Кыйв.

В Kaamos Markteplace включены как стандартные пакеты, входящие в стоимость квартиры, так и пакеты премиум-класса, которые можно приобрести за дополнительную плату. «Покупатель жилья может комбинировать товары из разных пакетов, выбирать кухонную мебель и технику, гармонирующую с отделкой, гардеробные решения для прихожей и спальни, а также, например, стену в ванной или дверь в душевую и акцентную стену», - отметили в компании.

Используя платформу Marketplace, покупатель жилья может ознакомиться с различными пакетами внутренней отделки и комбинировать их друг с другом. Фото: Kaamos