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В 2023 году существенно сократился товарообмен

Rus.Postimees
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Фото: Департамент статистики

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в 2023 году уменьшился, по сравнению с предыдущим годом, на 16% и импорт - на 17%. Товаров в текущих ценах было экспортировано на 18 миллиардов евро и импортировано на 21 миллиард евро. Дефицит товарообмена составил три миллиарда евро, что на 695 миллионов евро меньше, чем в 2022 году.

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что основными торговыми партнерами Эстонии в 2023 году были государства-члены Европейского союза, доля которых в экспорте составила 74% и в импорте - 86%. «Экспорт и импорт с государствами-членами сократились в 2023 году соответственно на 12% и 10%, импорт в страны, не входящие в союз, сократился на 26%, а импорт из них — на 43%. Импорт товаров из России уменьшился на целых 92%», - добавила Леппметс.

Яне Леппметс также добавила, что наибольший дефицит товарообмена наблюдался в торговле транспортными средствами, сырьем и продукцией химической промышленности, а также минеральной продукцией. «Наибольший профицит отмечался в отношении древесины и изделий из древесины, а также различных промышленных изделий», - уточнила она.

В 2023 году из Эстонии более всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта Эстонии), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%). Более всего сократился экспорт минеральной продукции (на 2,6 миллиарда евро), древесины и изделий из древесины (на 406 миллионов евро) и различных промышленных изделий (на 221 миллион евро). Более всего, а именно на 425 миллионов евро, увеличился экспорт из Эстонии транспортных средств.

В 2023 году доля товаров эстонского производства составила 64% от общего объема экспорта, т.е. по сравнению с предыдущим годом осталась на том же уровне. Общий объем экспорта Эстонии за год сократился на 16%, реэкспорт - на 15%, а экспорт товаров эстонского производства - на 17%. Более всего на снижение экспорта товаров эстонского производства повлияло сокращение экспорта отечественного переработанного масла, сланцевого масла и коммуникационного оборудования.

Основными партнерами Эстонии по экспорту в 2023 году были Финляндия (17% от общего объема экспорта Эстонии), Латвия (12%) и Швеция (9%). В Финляндию больше всего ввозили электрооборудование, металл и изделия из металла, а также минеральную продукцию, в Латвию - минеральную продукцию, транспортные средства, а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. В Швецию больше всего экспортировали электрооборудование, древесину и изделия из древесины, а также различные промышленные изделия. За год более всего сократился экспорт товаров в Финляндию (на 672 миллиона евро), Латвию (на 662 миллиона евро) и Соединенные Штаты Америки (на 657 миллионов евро). В Финляндию ввозилось меньше природного газа, в Латвию - электроэнергии и в Соединенные Штаты Америки - коммуникационного оборудования. За год больше всего вырос экспорт товаров в Литву (на 189 миллионов евро), в частности увеличился вывоз транспортных средств.

Из товаров в 2023 году более всего импортировали электрооборудование (13% от общего объема импорта Эстонии), транспортные средства (13%), минеральную продукцию (12%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%). Более всего сократился импорт в Эстонию минеральной продукции (на 2,8 миллиарда евро), металла и изделий из металла (на 480 миллионов евро), а также древесины и изделий из древесины (на 368 миллионов евро). Более всего, а именно на 203 миллиона евро, увеличился импорт транспортных средств.

Больше всего товаров в Эстонию было импортировано из Финляндии (15% от общего объема импорта Эстонии), Германии (12%) и Латвии (11%). Из Финляндии более всего импортировали минеральную продукцию, электрооборудование, а также металл и изделия из металла, из Германии - транспортные средства, механическое оборудование и электрооборудование. Из Латвии больше всего ввозили минеральную продукцию, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также электрооборудование. В сравнении с 2022 годом более всего сократился импорт товаров из России (на 1,7 миллиарда евро), Финляндии (на 916 миллионов евро) и Латвии (на 537 миллионов евро). «Из России ввозилось меньше переработанного масла, из Финляндии - электроэнергии и из Латвии - природного газа. Больше всего, а именно на 113 миллионов евро, вырос импорт товаров из Чехии, откуда ввозилось больше транспортных средств.

В декабре прошлого года экспорт товаров сократился на 23% и импорт - на 29%. Товаров в текущих ценах было экспортировано на 1,3 миллиарда евро и импортировано на 1,6 миллиона евро. Дефицит товарообмена в декабре составил 282 миллиона евро, что на 264 миллиона евро меньше, чем годом ранее. В декабре из товаров больше всего экспортировали электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также древесину и изделия из древесины. Основными статьями импорта были транспортные средства, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а также электрооборудование. Больше всего товаров в декабре экспортировали в Финляндию, Латвию и Швецию, а импортировали - из Финляндии, Литвы, Германии и Латвии.

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, 2023 год

Страна назначения, объединение государств

Экспорт, млн евро

Доля, %

Динамика по сравнению с прошлым годом, %

Страна-отправитель, объединение государств

Импорт, млн евро

Доля, %

Динамика по сравнению с прошлым годом, %

 
  

ВСЕГО

18 194

100

-16

ВСЕГО

21 235

100

-17

  

EС-27

13 436

74

-12

EС-27

18 215

86

-10

  

20 стран еврозоны

10 130

56

-13

20 стран еврозоны

13 811

65

-12

  

Страны, не входящие в ЕС

4 758

26

-26

Страны, не входящие в ЕС

3 020

14

-43

  

1. Финляндия

3 068

17

-18

1. Финляндия

3 289

15

-22

  

2. Латвия

2 164

12

-23

2. Германия

2 469

12

-1

  

3. Швеция

1 704

9

-13

3. Латвия

2 325

11

-19

  

4. Литва

1 489

8

15

4. Литва

2 185

10

-14

  

5. Германия

1 205

7

-1

5. Швеция

1 629

8

-5

  

6. Нидерланды

696

4

-22

6. Польша

1 622

8

-1

  

7. Норвегия

634

3

-16

7. Нидерланды

1 204

6

8

  

8. Польша

615

3

-4

8. Китай

742

3

-22

  

9. Россия

589

3

-22

9. Италия

618

3

-2

  

10. Дания

528

3

-19

10. Чехия

488

2

30

  

Дополнительные таблицы, касающиеся внешней торговли, доступны в опубликованной на домашней странице Департамента статистики новости.

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