По данным Департамента статистики, экспорт товаров в 2023 году уменьшился, по сравнению с предыдущим годом, на 16% и импорт - на 17%. Товаров в текущих ценах было экспортировано на 18 миллиардов евро и импортировано на 21 миллиард евро. Дефицит товарообмена составил три миллиарда евро, что на 695 миллионов евро меньше, чем в 2022 году.
В 2023 году существенно сократился товарообмен
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что основными торговыми партнерами Эстонии в 2023 году были государства-члены Европейского союза, доля которых в экспорте составила 74% и в импорте - 86%. «Экспорт и импорт с государствами-членами сократились в 2023 году соответственно на 12% и 10%, импорт в страны, не входящие в союз, сократился на 26%, а импорт из них — на 43%. Импорт товаров из России уменьшился на целых 92%», - добавила Леппметс.
Яне Леппметс также добавила, что наибольший дефицит товарообмена наблюдался в торговле транспортными средствами, сырьем и продукцией химической промышленности, а также минеральной продукцией. «Наибольший профицит отмечался в отношении древесины и изделий из древесины, а также различных промышленных изделий», - уточнила она.
В 2023 году из Эстонии более всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта Эстонии), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%). Более всего сократился экспорт минеральной продукции (на 2,6 миллиарда евро), древесины и изделий из древесины (на 406 миллионов евро) и различных промышленных изделий (на 221 миллион евро). Более всего, а именно на 425 миллионов евро, увеличился экспорт из Эстонии транспортных средств.
В 2023 году доля товаров эстонского производства составила 64% от общего объема экспорта, т.е. по сравнению с предыдущим годом осталась на том же уровне. Общий объем экспорта Эстонии за год сократился на 16%, реэкспорт - на 15%, а экспорт товаров эстонского производства - на 17%. Более всего на снижение экспорта товаров эстонского производства повлияло сокращение экспорта отечественного переработанного масла, сланцевого масла и коммуникационного оборудования.
Основными партнерами Эстонии по экспорту в 2023 году были Финляндия (17% от общего объема экспорта Эстонии), Латвия (12%) и Швеция (9%). В Финляндию больше всего ввозили электрооборудование, металл и изделия из металла, а также минеральную продукцию, в Латвию - минеральную продукцию, транспортные средства, а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. В Швецию больше всего экспортировали электрооборудование, древесину и изделия из древесины, а также различные промышленные изделия. За год более всего сократился экспорт товаров в Финляндию (на 672 миллиона евро), Латвию (на 662 миллиона евро) и Соединенные Штаты Америки (на 657 миллионов евро). В Финляндию ввозилось меньше природного газа, в Латвию - электроэнергии и в Соединенные Штаты Америки - коммуникационного оборудования. За год больше всего вырос экспорт товаров в Литву (на 189 миллионов евро), в частности увеличился вывоз транспортных средств.
Из товаров в 2023 году более всего импортировали электрооборудование (13% от общего объема импорта Эстонии), транспортные средства (13%), минеральную продукцию (12%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%). Более всего сократился импорт в Эстонию минеральной продукции (на 2,8 миллиарда евро), металла и изделий из металла (на 480 миллионов евро), а также древесины и изделий из древесины (на 368 миллионов евро). Более всего, а именно на 203 миллиона евро, увеличился импорт транспортных средств.
Больше всего товаров в Эстонию было импортировано из Финляндии (15% от общего объема импорта Эстонии), Германии (12%) и Латвии (11%). Из Финляндии более всего импортировали минеральную продукцию, электрооборудование, а также металл и изделия из металла, из Германии - транспортные средства, механическое оборудование и электрооборудование. Из Латвии больше всего ввозили минеральную продукцию, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также электрооборудование. В сравнении с 2022 годом более всего сократился импорт товаров из России (на 1,7 миллиарда евро), Финляндии (на 916 миллионов евро) и Латвии (на 537 миллионов евро). «Из России ввозилось меньше переработанного масла, из Финляндии - электроэнергии и из Латвии - природного газа. Больше всего, а именно на 113 миллионов евро, вырос импорт товаров из Чехии, откуда ввозилось больше транспортных средств.
В декабре прошлого года экспорт товаров сократился на 23% и импорт - на 29%. Товаров в текущих ценах было экспортировано на 1,3 миллиарда евро и импортировано на 1,6 миллиона евро. Дефицит товарообмена в декабре составил 282 миллиона евро, что на 264 миллиона евро меньше, чем годом ранее. В декабре из товаров больше всего экспортировали электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также древесину и изделия из древесины. Основными статьями импорта были транспортные средства, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а также электрооборудование. Больше всего товаров в декабре экспортировали в Финляндию, Латвию и Швецию, а импортировали - из Финляндии, Литвы, Германии и Латвии.
Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, 2023 год
Страна назначения, объединение государств
Экспорт, млн евро
Доля, %
Динамика по сравнению с прошлым годом, %
Страна-отправитель, объединение государств
Импорт, млн евро
Доля, %
Динамика по сравнению с прошлым годом, %
ВСЕГО
18 194
100
-16
ВСЕГО
21 235
100
-17
EС-27
13 436
74
-12
EС-27
18 215
86
-10
20 стран еврозоны
10 130
56
-13
20 стран еврозоны
13 811
65
-12
Страны, не входящие в ЕС
4 758
26
-26
Страны, не входящие в ЕС
3 020
14
-43
1. Финляндия
3 068
17
-18
1. Финляндия
3 289
15
-22
2. Латвия
2 164
12
-23
2. Германия
2 469
12
-1
3. Швеция
1 704
9
-13
3. Латвия
2 325
11
-19
4. Литва
1 489
8
15
4. Литва
2 185
10
-14
5. Германия
1 205
7
-1
5. Швеция
1 629
8
-5
6. Нидерланды
696
4
-22
6. Польша
1 622
8
-1
7. Норвегия
634
3
-16
7. Нидерланды
1 204
6
8
8. Польша
615
3
-4
8. Китай
742
3
-22
9. Россия
589
3
-22
9. Италия
618
3
-2
10. Дания
528
3
-19
10. Чехия
488
2
30
Дополнительные таблицы, касающиеся внешней торговли, доступны в опубликованной на домашней странице Департамента статистики новости.