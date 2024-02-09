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Прибыль сокращается, новых проектов мало: строительные компании ждут трудные времена

Ромет Креэк
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Согласно ежеквартальному отчету компании Merko Ehitus, которая уделяет большое внимание жилищному строительству, строительный сектор ждут более спокойные времена.
Согласно ежеквартальному отчету компании Merko Ehitus, которая уделяет большое внимание жилищному строительству, строительный сектор ждут более спокойные времена. Фото: Madis Veltman

В четверг компании Merko Ehitus и Nordecon опубликовали свои результаты за четвертый квартал с разницей в час. Реструктуризация в Nordecon принесла свои плоды, в то время как квартальная прибыль Merko снизилась.

Хотя политики и экономисты любят рассуждать о том, как государство могло бы вести себя контрциклично во времена экономических трудностей - например, заказывать больше строительных работ, - как правило, все идет своим чередом. В хорошие времена строилось много, а сейчас, например, государство пытается сэкономить на строительстве дорог.

Строительный рынок очень быстро изменился за последние годы, говорится в отчете Nordecon. «Высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки являются основными факторами, оказывающими давление на рынок. По данным Департамента статистики Эстонии, индекс цен на строительство растет уже несколько лет подряд, и стоимость рабочей силы продолжает стимулировать рост цен на строительство», - говорится в сообщении компании.

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