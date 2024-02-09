Прибыль сокращается, новых проектов мало: строительные компании ждут трудные времена

Хотя политики и экономисты любят рассуждать о том, как государство могло бы вести себя контрциклично во времена экономических трудностей - например, заказывать больше строительных работ, - как правило, все идет своим чередом. В хорошие времена строилось много, а сейчас, например, государство пытается сэкономить на строительстве дорог.