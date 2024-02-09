Пять миллиардов евро за недвижимость в 2023 году: это много или мало?

Всего на рынке недвижимости Эстонии в 2023 году совершено 51 107 сделок отчуждения недвижимости, из них 40 584 сделки купли-продажи. По сравнению с 2022 годом количество сделок в 2023 году сократилось на 29%, в том числе количество сделок купли-продажи – на 16%. Снижение спроса сказалось и на общих объемах финансового капитала, задействованного на рынке недвижимости, однако уровень цен на фоне снижения спроса существенно не упал. Общий объем сделок, по сравнению с 2022 годом, снизился на 17%.

В 2023 году большая часть сделок приходилась на квартирную собственность (55,1%), а доля сделок с земельными участками в общем объеме несколько снизилась (44,4%). При этом доля продажи прав на застройку была очень невелика (0,4%). Общее количество сделок как с квартирной собственностью, так и с недвижимостью за год снизилось на 16% и 17% соответственно. Общая стоимость сделок с квартирной собственностью за год снизилась на 0,31 млрд евро. Общая стоимость сделок с земельными участками также снизилась за год на 0,52 млрд евро, причем более всего подешевели земельные участки под жилищное строительство.

Распределение стоимости сделок по уездам в процентах. Фото: Земельный департамент.

В 2023 году медианные цены на незастроенную жилую землю в разных уездах значительно различались. Самые низкие медианные цены были в Ида-Вирумаа и Йыгевамаа - 9 000 и 10 000 евро соответственно, а самая высокая медианная цена - в Харьюмаа, где она составляла 100 000 евро. Медианная цена гектара пахотной земли в 2023 году составила 6500 евро, что примерно на четверть выше, чем в 2022 году. Самый высокий уровень цен на пахотную землю в 2023 году был в Йыгевамаа и Пылвамаа. Медианная цена лесных угодий с растущим лесом по всей Эстонии составила почти 7139 евро за гектар.

Количество сделок купли-продажи квартирной собственности (жилых помещений) снизилось на 16% по сравнению с 2023 годом, а их общая стоимость снизилась на 9%. Чуть меньше половины (47,7%) сделок с квартирами было совершено в Харьюмаа, а медианные цены на квартиры в уездах Эстонии существенно различаются. Самая высокая медианная цена составила почти 2800 евро за квадратный метр в Харьюмаа, а самая низкая – в Валгамаа и Ида-Вирумаа, где она составляет около 330 евро за квадратный метр.

Обзор рынка недвижимости Земельного департамента показывает уровень цен во всех крупных населенных пунктах, где было совершено не менее пяти сделок.