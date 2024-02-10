ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Шахта, лыжи, церковь: где находится Кивиыли и зачем туда ехать?

Следующее, что бросается в глаза - это состояние жилых домов. Большинство из них не реновированы, из-за чего город кажется неухоженным и неопрятным. Прилично выглядят только стратегически важные объекты - здание полиции, городской управы и поликлиника.

Кивиыли. Фото: Ilja Smirnov

Есть заброшенные, но не законсервированные дома - отличное место для сборищ всех желающих. Мы решили, было, залезть в один из таких, но меня испугала угроза встретить внутри неожиданных обитателей, а фотографа - кирпичи, которые уже не спрашивают разрешения, прежде чем падать вниз. Проходящий мимо дедушка рассказал нам, что раньше в здании находились мебельная фабрика и ателье.

«А теперь только молодежь и собирается полазать. Для бомжей там слишком холодно!» - говорит житель Кивиыли, уточняя, что здание принадлежит городу. «Тут рядом есть другое, половина квартир пустая, потому что жить некому, народу нет. И работы нет. Если работать, то мужчинам на заводе, а женщинам на швейной фабрике», - рассказывает дедушка, сетуя, что во времена СССР город был и больше, и живее.

Заброшенный жилой дом в Кивиыли. Фото: Ilja Smirnov