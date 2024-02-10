Иногда, если в разговоре случайно упомянуть Кивиыли, можно услышать вопрос: «А где это?» Так вот, это – в Ида-Вирумаа. Rus.Postimees съездил в Кивиыли, чтобы узнать, кто живет в городе шахтеров, чем там заняться, и почему без лыжных палок там делать нечего.
ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Шахта, лыжи, церковь: где находится Кивиыли и зачем туда ехать?
Кивиыли находится на Северо-Востоке Эстонии и является административным центром волости Люганузе. Это город, построенный вокруг завода по переработке сланца. Он входит в пятерку важнейших городов региона, население - около 5000 человек, и в последние годы численность падает все стремительнее. Если задаться целью заранее найти в Кивиыли какие-то достопримечательности, ради которых стоит туда отправиться, можно сильно разочароваться и никуда не поехать.
Город, создание которого было связано с советской программой по развитию промышленности, так и остался промышленным. Теперь там промышляют пенсионеры и те, кто по какой-то причине не может или не хочет уезжать. Но не все так плохо!
Город жизнеутверждающих надписей и без такси
По пути в центр Кивиыли мы проезжаем хостел с ироничным названием «Эверест» - из его окон отлично видно местные «горы». На самом деле, это терриконы, образовавшиеся из отходов при добыче и переработке сланца, но, засыпанные снегом, они выглядят вполне живописно. Мы паркуемся в самом оживленном - по меркам Кивиыли - районе города. Тут расположены основные продуктовые магазины, оптика, солярий и отделение Кассы по безработице. На стене нас приветствует яркая надпись: «Жизнь предлагает множество красок!» И ведь не поспоришь.
Первое, на что мы обращаем внимание - что дороги не убраны и не посыпаны. На проезжих частях снег, и некоторые места превращаются в опаснейший каток. Не сильно безопаснее и тротуары - гулять по Кивиыли нужно крайне осторожно. Мы задаемся вопросом: как добраться из одной точки города в другую, если собственной машины у тебя нет? Оказывается, что Bolt в Кивиыли не работает, и местных фирм такси в нем тоже нет.
Следующее, что бросается в глаза - это состояние жилых домов. Большинство из них не реновированы, из-за чего город кажется неухоженным и неопрятным. Прилично выглядят только стратегически важные объекты - здание полиции, городской управы и поликлиника.
Есть заброшенные, но не законсервированные дома - отличное место для сборищ всех желающих. Мы решили, было, залезть в один из таких, но меня испугала угроза встретить внутри неожиданных обитателей, а фотографа - кирпичи, которые уже не спрашивают разрешения, прежде чем падать вниз. Проходящий мимо дедушка рассказал нам, что раньше в здании находились мебельная фабрика и ателье.
«А теперь только молодежь и собирается полазать. Для бомжей там слишком холодно!» - говорит житель Кивиыли, уточняя, что здание принадлежит городу. «Тут рядом есть другое, половина квартир пустая, потому что жить некому, народу нет. И работы нет. Если работать, то мужчинам на заводе, а женщинам на швейной фабрике», - рассказывает дедушка, сетуя, что во времена СССР город был и больше, и живее.
Живости Кивиыли и правда не хватает - оказалось, что в самом административном центре Люганузе нет ни кино, ни театра, ни галерей, ни спортзала. В городе нет ни одного кафе или ресторана, зато есть огромнейший алкогольный магазин и аж три церкви, расположенных на расстоянии 10-20 метров друг от друга. На одной из них написано: «Иисус есть: Путь и Истина и Жизнь». Мы с фотографом немного спорим насчет пунктуации, но сходимся во мнении, что иметь три разных церкви на такой маленькой площади очень удобно, а остальное - ерунда.
По словам местных молодых, за развлечениями им приходится ездить к соседям - например, в кино они ездят в Йыхви, спортивный зал можно найти в Майдла, а ближайший ночной клуб - в Сонда. Справедливости ради, мы отметили, что в Кивиыли нет никакого ненужного информационного шума - нет ненужных вывесок, реклам, витрин. Город, по своей сути, идеален для противников бесконечного потребления, и соблазнов в нем нет. Разве что соблазн переехать в город побольше.
Девятнадцатилетний Сандер живет в Кивиыли и учится в местном профтехучилище. На вопрос о том, что он делает в свободное от работы и учебы время, громко смеется. «Тусуюсь на парковке с друзьями и ем жаренную картошку, что еще», - говорит Сандер.
Его коллега Хелена учится в Таллинне на медсестру, но домой в Кивиыли приезжает регулярно. «Мне нравится, что город маленький, здесь много природы и тут, в отличие от Таллинна, очень тихо. В столице этого не хватает», - рассказывает она. Хелена говорит, что нет смысла рассматривать Кивиыли как отдельный городок - только вместе со всей областью Люганузе.
Hidden gem Кивиыли - центр приключенческого отдыха
И Сандер, и Хелена работают в настоящей жемчужине Кивиыли, да и вообще в области Люганузе, - в Кивиылиском центре приключенческого отдыха. Атмосфера этого места сильно отличается от атмосферы самого Кивиыли. Мы словно оказываемся в уменьшенной копии шикарного горнолыжного курорта, который не имеет ничего общего со сталинками и хрущевками, расположившимися неподалеку. Повсюду снуют люди в ярких горнолыжных очках, играет музыка, кто-то стремительно спускается с горы на лыжах, кто-то виртуозно съезжает с нее на сноуборде.
«Главных у нас тут нет, мы все - одна большая семья», - объясняет нам улыбчивый Тыну, координатор центра. Он рассказывает, что центр существует уже 11 лет. В нем работает довольно много молодых ребят, и это - одно из любимых рабочих мест у местной молодежи. Летом центр нуждается в большем количестве персонала - в этот период по горе проходит тропа здоровья, трассы для даунхилла и внедорожников, всего летом насчитывается около 15 аттракционов. Зимой в центре работает около 30-40 человек, летом - 60.
«Зимой мы предлагаем покататься на лыжах или на сноуборде, наш основной клиент - это внутренний турист», - рассказывает Тыну. В центр часто приезжают семьями и большими группами, на уроки физкультуры приезжают ученики близлежащих школ. «Некоторым можно выбирать, на чем они будут кататься - на лыжах или на сноуборде, а другим нельзя. Кому-то такие уроки очень нравятся, но не всем», - смеется координатор.
Говорит, самая большая сложность - это погода. В Эстонии не угадаешь, когда зима начнется и когда она закончится, а центр требует разной подготовки к зимнему и летнему сезону. «Еще мы сильно зависим от цены на электричество, которая существенно поднялась в последнее время. Но мы сами пока цены не подняли, и дела у нас идут хорошо», - объясняет Тыну.
Дневная лифт-карта обойдется взрослому в 34 евро, а ребенку до 12 лет - в 25. Дневная аренда снаряжения - в 27 или 18 евро. Есть возможность взять инструктора, который научит премудростям спуска с горы, цена начинается от 39 евро. «Но инструктора лучше планировать заранее, часто бывает, что в хорошую погоду, особенно в выходные, они все заняты», - говорит Тыну.
«Тут, главное, начинать с малого, новичкам не лезть сразу на самый верх, иначе может возникнуть своеобразный блок, и их потом на лыжи больше в жизни не поставишь. Это не самый безопасный спорт. Падения бывают разные, вывихи есть, кости ломают, но ничего действительно фатального у нас в центре не случалось», - рассказал Тыну, добавив, что на месте постоянно дежурят медики.
У центра есть свой небольшой отель, в котором можно остаться на ночь, и прекрасное кафе. Некоторые посетители приходят сюда прямо в лыжных ботинках, румяные от мороза, пьют кофе, набираются сил перед тем, как снова отправиться на гору. В день нашего приезда стоит идеальная погода - ярко светит солнце, ветра нет, и мороз не слишком сильный. Поскольку это середина буднего дня, на горнолыжной трассе много детей школьного возраста. Но места много, и сильной толкучки нет, в выходные трафик больше.
Мы возвращаемся в город, чтобы еще немного погулять по его улицам. Но он настолько крошечный, что это не занимает у нас много времени. Людей совсем мало, как и машин. Не все настроены с нами общаться, кто-то поглядывает на камеру с недоверием. Поскольку мы уже достаточно устали, выпить кофе особенно негде, а алкогольный магазин нас не cоблазняет, решаем отправиться домой.
Останавливаемся на трассе, чтобы сделать пару прощальных кадров с видом на город. Дымящиеся трубы, серые девятиэтажки и заснеженный террикон. Стоит ли посетить Кивиыли? Пожалуй, в том случае, если соберетесь в Кивиылиский центр развлечений. Или если очень хочется посмотреть на максимально аутентичный крошечный эстонский городок, построенный для шахтеров.