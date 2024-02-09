Подсказка для дальних путешественников: опоздание на стыковочный рейс может повлечь за собой дополнительные расходы в размере 6000 евро

«В первый же день, когда мы вернулись из поездки, я отправила в Salva описание случившегося и необходимые документы, и через пару дней страховой случай был положительно решен, - рассказали блогеры Marimell о последнем путешествии. - Страховка багажа компенсировала покупку одежды и предметов первой необходимости в Сингапуре, а страховка от прерывания путешествия покрыла расходы на отель и такси в Сингапуре».

Рекомендации Marimell для беззаботных путешествий на дальние расстояния:

• Независимо от того, где вы просматриваете предложение рейсов, покупайте авиабилеты на официальной странице авиакомпании - не пользуйтесь услугами посредников, поскольку они не несут ответственности и скрывают дополнительные сборы.

• Всегда выбирайте все рейсы до пункта назначения в одном билете и оставляйте достаточно времени для пересадок - между двумя рейсами должно быть не менее четырех часов.

• На дальнемагистральных рейсах (восемь часов и более) выбирайте ночной рейс, так легче адаптироваться к разнице во времени.

• Всегда делайте скриншоты авиабилетов, если, например, в другой стране у вас нет интернета и приложение не работает.

• Всегда оформляйте туристическую страховку, а если вы путешествуете чаще двух раз в год, сразу купите годовую страховку. Таким образом, вам не придется беспокоиться, если вы спонтанно решите воспользоваться хорошими горящими предложениями.