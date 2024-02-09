Зимние месяцы - любимое время жителей Эстонии для поездок в дальние страны, но чтобы туда добраться, нужно совершить несколько рейсов. Достаточно одного сильного снегопада или штормового ветра, чтобы привести в беспорядок весь маршрут. Менеджер по страхованию путешествий Salva Kindlustus Айно Вяхтер и команда блога Marimell делятся советами о том, как лучше защитить поездку от неожиданных событий и сохранить душевное спокойствие в случае неприятностей.
Подсказка для дальних путешественников: опоздание на стыковочный рейс может повлечь за собой дополнительные расходы в размере 6000 евро
Хотя при поездках на дальние расстояния многие путешественники пользуются услугами туристических агентств, по словам Вяхтер, многие люди любят самостоятельно планировать свои поездки в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями. «Но даже у самых опытных путешественников иногда случаются незапланированные приключения, в которых необходима туристическая страховка», - заявила Вяхтер.
Лишь недавно у одного из клиентов Salva произошел сбой во время поездки с несколькими пересадками, когда первый же рейс из Таллинна не вылетел вовремя из-за плохих погодных условий, что вызвало цепную реакцию для всех остальных стыковочных рейсов. Поскольку путешествовали два человека, новые авиабилеты и реорганизация размещения повлекли за собой дополнительные расходы в размере 6000 евро.
«Погодные условия нестабильны не только зимой. Также в Хельсинки и других узловых аэропортах Европы, через которые проще всего добираться в дальние уголки мира, рейсы задерживаются или отменяются из-за гололеда, сильного снегопада, тумана или штормового ветра. Как, например, произошло в середине января во Франкфурте, когда большинство рейсов было отменено сразу и на несколько дней, а в СМИ ситуацию окрестили снежным армаргеддоном», - добавил Вехтер.
Недавнее путешествие на Бали известного блог-тандема Marimell также закончилось разочарованием: при возвращении из семейного отдыха один рейс опоздал, и на следующий они не успели: авиакомпания все-таки организовала новые авиабилеты, но путешественникам пришлось снять отель в Сингапуре, взять там такси и купить самое необходимое - чистую одежду и туалетные принадлежности.
«В первый же день, когда мы вернулись из поездки, я отправила в Salva описание случившегося и необходимые документы, и через пару дней страховой случай был положительно решен, - рассказали блогеры Marimell о последнем путешествии. - Страховка багажа компенсировала покупку одежды и предметов первой необходимости в Сингапуре, а страховка от прерывания путешествия покрыла расходы на отель и такси в Сингапуре».
Рекомендации Marimell для беззаботных путешествий на дальние расстояния:
• Независимо от того, где вы просматриваете предложение рейсов, покупайте авиабилеты на официальной странице авиакомпании - не пользуйтесь услугами посредников, поскольку они не несут ответственности и скрывают дополнительные сборы.
• Всегда выбирайте все рейсы до пункта назначения в одном билете и оставляйте достаточно времени для пересадок - между двумя рейсами должно быть не менее четырех часов.
• На дальнемагистральных рейсах (восемь часов и более) выбирайте ночной рейс, так легче адаптироваться к разнице во времени.
• Всегда делайте скриншоты авиабилетов, если, например, в другой стране у вас нет интернета и приложение не работает.
• Всегда оформляйте туристическую страховку, а если вы путешествуете чаще двух раз в год, сразу купите годовую страховку. Таким образом, вам не придется беспокоиться, если вы спонтанно решите воспользоваться хорошими горящими предложениями.
• Всегда обменивайте деньги на месте. Заранее обменяйте ровно столько, чтобы купить первое такси/трансфер и еду. Остальное обменивайте на месте, потому что в стране назначения обменный курс обычно дешевле.
• Если рейс задерживается, сфотографируйте все - вместе с билетом перед табло в аэропорту, на котором указано время и задержка; все посадочные талоны, на которых можно увидеть время посадки; во время остановок и по прибытии в пункт назначения, чтобы при необходимости можно было доказать задержку. Всегда требуйте компенсацию от авиакомпании в случае задержки!
Самое важное о страховании от прерывания поездки
• Оформите страховку от срыва поездки сразу после приобретения путевки или оплаты первого взноса, поскольку защита от отмены поездки начинает действовать уже через четыре дня после подписания договора.
Оформление страховки заранее не делает полис дороже, но обеспечивает страховую защиту от непредвиденных событий, которые могут произойти еще до начала поездки.
• Выберите правильную сумму страхования от прерывания поездки, чтобы покрыть всю стоимость поездки.
• Путешествуя с семьей, подумайте о потребностях всей семьи. Например, если вы опоздали на стыковочный рейс и вынуждены провести ночь в чужой стране со своей семьей, какой должна быть сумма для покрытия непредвиденных расходов? Для этого подсчитайте первоначальные затраты на поездку, а затем подумайте, во сколько может обойтись непредвиденная задержка поездки или возвращение домой раньше запланированного срока.
• Подумайте, какие вещи будут необходимы, если чемодан потеряется или задержится во время поездки. Туристическая страховка Salva компенсирует расходы на покупку товаров первой необходимости в случае задержки багажа в размере 60 евро в день в течение максимум трех дней. Однако если вы выберете повышенную компенсацию багажа, сумма составит сто или 150 евро в день.
• Как правило, семейные поездки стоят дороже, поэтому защита от прерывания поездки особенно необходима, если вы путешествуете всей семьей. Например, если один член семьи заболеет, поездка будет отменена для всей семьи. В такой ситуации страховка возместит стоимость поездки всей семьи по причине срыва путешествия. Членами семьи считаются дети, их родители, бабушки и дедушки, то есть несколько поколений.