Таллиннцев ознакомят с проектом нового здания центра по интересам «Кулло»

Здание крупнейшей и самой старой школы по интересам в Эстонии, которую посещает 2400 учеников, было построено в 1970-х годах и на сегодняшний день амортизировалось, а его технические и пространственные возможности не соответствуют современным требованиям.

Фото: Управа Кристийне

«Устаревшее здание планируется снести уже этой осенью, а на его месте построить современный комплекс, в котором помимо школы по интересам расположится также привлекательный общественный центр. Более половины площади нового здания будут занимать учебные и рабочие классы школы по интересам "Кулло", а остальная часть будет разделена между молодежным центром района Кристийне и библиотекой. Уличные зоны будут предназначены для общественного пользования и интегрированы с расположенным рядом парком Левенру, - сказал вице-мэр Тийт Терик. – Благодаря новому наполнению, в здании будет предложена деятельность для более широкого круга, без сомнений новых посетителей привлечет и долгожданный зал на 300 мест».

Фото: Управа Кристийне

«Новое здание "Кулло" – это больше, чем просто дом, оно станет общественным центром района Кристийне, - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе. - Идеи для строительства нового здания школы по интересам родились в сотрудничестве с местной общиной, чтобы сформировалось качественное пространство и развилось еще более тесное сотрудничество людей. Для нас важно также открытие первой в Кристийне библиотеки. Кроме того, начинается проектирование реконструкции парка Левенру, что станет еще одним шагом в направлении более приятной и зеленой жилой среды», - рассказал Рийбе.

С проектом нового здания «Кулло» ознакомят архитекторы Кристель Нийсуке (NIKITA ATIKIN arhitektid) и Койт Оялийв (KUU arhitektid), архитектор дизайна помещений Тармо Пийрметс (PINK OÜ), ландшафтный архитектор Кристиан Нигуль (VÄLI maastikuarhitektid), руководитель проекта Олави Оттас (HOCO OÜ), вице-мэр Таллинна Тийт Терик, старейшина района Кристийне Яанус Рийбе и директор «Кулло» Ронне Сяра. Приступить к строительству здания планируется в этом году, работы должны быть завершены в 2026 году. Нетто-площадь планируемого здания составляет примерно 11 000 квадратных метров, на его строительство запланировано 22,6 млн евро.