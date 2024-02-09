Главный сержант подразделения 93-й бригады ВСУ: военными так или иначе придется стать всем

- Мы ребята с пехоты, про артиллерию знаем только тогда, когда она свистит над головой или разрывается. Но, судя по той работе, как работают наши артиллеристы, ребята очень хорошо все это дело освоили.

Совсем разная философия была во время проектирования бронетехники в Советском Союзе, с чем и я работал, но западное вооружение эффективнее.

- Есть желание поехать в страны НАТО, поучиться у них военному делу?

- В свое время к нам приехала группа инструкторов из Великобритании. Это были тренинги для сержантского состава. Было очень информативно и интересно. Буквально за две недели взаимодействия я почерпнул для себя много полезного, что мне позже помогло в собственном развитии.

Минутка юмора на передовой. Фото: Фото из личного архива Дмитрия Садовенко

- А что это, если не секрет?

- Отношение к личному составу, научиться доверять своим солдатам, правильно ставить задачу.

- В странах Запада, особенно, когда речь идет о сержантах, очень много внимания уделяется лидерству.

- Девиз украинского сержанта: «Следуй за мной и делай как я». В принципе, в этом коротком предложении сказано все максимально емко. Ты должен показать личным примером, что ты хочешь видеть от них. Вот как бы и все, берешь и работаешь.

- Дмитрий, в 2019 году вы были обычным пехотинцем, а сейчас уже сержант. Это говорит о том, что вы связываете свою судьбу дальше с армией?