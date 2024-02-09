Знаменитый гонщик избежал смерти исключительно благодаря решительности жены

57-летнего Сало долгое время преследовали сильные боли в животе. Поскольку он до последнего момента не хотел обращаться в больницу, его жена Анника буквально потребовала, чтобы супруг обратился за помощью.

«У меня ужасно болел живот. Я думал, что это пройдет, но жена изначально считала, что я должен обратиться в больницу. Я не обратился и спустя 24 часа она заставила меня это сделать и, очевидно, спасла мне жизнь», - написал Сало в Instagram.

Сало добавил, что у него лопнул аппендикс, и ему пришлось срочно лечь на операцию. Воспаленный аппендикс может вызвать перитонит или воспаление брюшины. Это серьезное заболевание, возникающее преимущественно в результате воспаления, разрыва или непроходимости органов, расположенных в брюшной полости, и требует немедленного лечения.

Сало поблагодарил и свою жену, и работников больницы.

«Сейчас я чувствую себя лучше. Жена навестила меня и принесла все необходимое. Благодарю тебя за все, что ты для меня сделала, Анника. Я так люблю и ценю тебя».

«Также хочу поблагодарить всех врачей, сестер и других работников. Вы делаете ценную и важную работу, я уважаю вашу профессию. Это настоящая любовь и забота», - добавил он.

Еще по состоянию на 2022 год сало проживал в Таллинне и много лет ведет здесь бизнес. В Ф1 он ездил с 1994 по 2002 годы и входил в состав таких команд как «Феррари», «Тойота», «Лотос». Всего он принял участие в 111 этапах, дважды поднимался на пьедестал и набрал 33 очка.