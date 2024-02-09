К чему бы это? ⟩ Количество ходатайств о жилищных кредитах в январе увеличилось более чем в три раза

Руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер, комментируя трехкратное увеличение количества подаваемых ходатайств, сказала, что главной причиной такого роста стала предложенная банком маржа 1,65%.

«Однако, такой скачок показывает также, что покупатели жилья не исчезли с рынка, интерес по-прежнему высокий, и решения о покупке часто остаются непринятыми из-за больших процентов по кредиту», – сказала Пехтер и добавила, что до тех пор, пока Euribor не снизится, единственная возможность оживить рынок находится в руках банков.

«Несмотря на то, что крупным универсальным банкам должно быть гораздо проще снижать процентные ставки, они до сих пор стремятся к сохранению своей прибыли с точностью до одного знака после запятой, так что более мелким участникам рынка снова предстоит первыми прокладывать этот путь», – представила более общую картину рынка жилищного кредитования руководитель Bigbank.

«До тех пор, пока Euribor не снизится, единственная возможность оживить рынок находится в руках банков». Руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер

Пехтер считает очень важным, чтобы любое выгодное с точки зрения процентной ставки предложение одинаково действовало для всех, независимо от профессии ходатайствующего, энергетического класса приобретаемого жилья или его местоположения.