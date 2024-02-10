Эстония – цифровая страна. Так, по крайней мере, нам говорят, и наша повседневная жизнь во многом зависит от быстрого интернета. Однако тысячи жителей Южной Эстонии из-за действий небольшой группы людей остались без высокоскоростной Сети.
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Годы ожиданий и страданий: для многих жителей Эстонии скоростной интернет остается несбыточной мечтой
Певец Тоомас Анни (57) пожаловался журналистам Kuuuurija, что у него долгое время не было нормального интернет-соединения. Репортер Кристийна Рейманд отправилась на место, чтобы провести расследование.