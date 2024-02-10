Годы ожиданий и страданий: для многих жителей Эстонии скоростной интернет остается несбыточной мечтой

Певец Тоомас Анни (57) пожаловался журналистам Kuuuurija, что у него долгое время не было нормального интернет-соединения. Репортер Кристийна Рейманд отправилась на место, чтобы провести расследование.

Отец троих детей и теперь уже дедушка Тоомас Анни является любимым певцом эстонского народа и обладателем двух золотых пластинок. В общей сложности он выпустил более 35 альбомов. Он выступает по всей Эстонии, но его сердце принадлежит Пыльвамаа.