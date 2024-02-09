Упавший на этапе Кубка мира с высоты нескольких метров лыжник получил серьезные травмы

Итальянский спринтер Мочеллини вылетел с трассы при спуске на стадион, вылетел через ограждения трассы и амортизационные сетки и упал с высоты нескольких метров на землю.

«Я точно не знаю, что случилось, но он ехал на большой скорости и, скорее всего, потерял равновесие. После этого он перелетел через амортизационные сетки и упал с высоты нескольких метров», - рассказал главный тренер сборной Маркус Крамер изданию Expressen.

Находившиеся неподалеку лыжники немедленно позвали помощь и Мочеллини на носилках доставили в соревновательный центр, а затем на скорой отвезли в больницу.

«Кажется, он травмировал ногу, возможны также переломы, - сказал Крамер, который был на месте происшествия и оказался в шоке от увиденного. – Он такой несчастливый – прошлой осенью травмировал руку, сейчас вот такое падение».

Жюри соревнований после инцидента проверило трассу. По словам Крамера спуск опасен и амортизационной сетки недостаточно.

16 декабря Эстонская лыжная федерация сообщила, что тренер сборной Эстонии Рехемаа рано утром во время тестирования лыж упал с края необозначенного испытательного склона в Тронхейме. Зона торможения склона из-за погодных условий оказалась обледенелой, а конец зоны торможения организаторы не обозначили ограждением.

Зона торможения завершилась двухметровым обрывом, с которого Рехемаа упал и повредил один из позвонков. 41-летнему Рехемаа потребовалась операция, но сейчас он почти оправился от травм, полученных при опасном падении.

25-летний Мочеллини дважды поднимался на пьедестал в серии Kубка мира: в декабре 2022 года финишировал вторым в Бейтостолене (Норвегия) и в январе 2023 года стал третьим на этапе Тур де Ски в итальянском Валь-ди-Фьемме.

На чемпионате мира лучшим результатом Мочеллини был выход в четвертьфинал в спринте и 16-е место. Это произошло прошлой весной в Планице.

Мочеллини – не единственный спортсмен, получивший травму на этапе Кубка мира в Канморе. Шведская радиовещательная корпорация (SVT) сообщила, что одна из звезд их команды Эмма Рибом упала во время тренировки и настолько сильно повредила колено, что пропустит соревнования.