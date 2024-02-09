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КаПо: с подозрениями в адрес Мёльдера связано Общество охотников Кыо и ее член правления

Андрес Эйнманн
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Тынис Рийск.
Тынис Рийск. Фото: Marko Saarm

К подозрению, предъявленному члену Рийгикогу Тынису Мёльдеру, также имеет отношение общественная организация Kõo Jahiselts (Общество охотников Кыо) и ее член правления Тынис Рийск.

Представитель Полиции безопасности (КаПо) Марта Тууль сообщила Postimees, что на нынешнем этапе производства нельзя назвать всех подозреваемых. «Но да, мы подтверждаем, что помимо Мёльдера в деле замешаны Общество охотнков Кыо и Тынис Рийск», - сказала она.

В пятницу утром КаПо провела процессуальные действия в отношении Рийска, однако, по словам представителя КаПо, невозможно предсказать, как долго они продлятся.

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