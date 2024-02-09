КаПо: с подозрениями в адрес Мёльдера связано Общество охотников Кыо и ее член правления

Представитель Полиции безопасности (КаПо) Марта Тууль сообщила Postimees, что на нынешнем этапе производства нельзя назвать всех подозреваемых. «Но да, мы подтверждаем, что помимо Мёльдера в деле замешаны Общество охотнков Кыо и Тынис Рийск», - сказала она.