Борису Надеждину на этой неделе было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборы президента России. Публицист Андрей Кузичкин не сомневается, что выдвижение Надеждина было кремлевским проектом, который, однако, стал выходить из-под контроля. Заявленная Надеждиным антивоенная повестка получила очень широкую поддержку, и если бы Надеждина зарегистрировали кандидатом в президенты, то тогда выборы слишком явно превратились бы в противостояние сторонников мира и сторонников войны, чего Кремль допустить не мог.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Кремль не может предлагать выбор между войной и миром, Надеждин не имел шансов на регистрацию
Итак, Центральная избирательная комиссия РФ отказала Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента России. Ничего удивительного не случилось. Чудом стала бы его регистрация. Значит, в бюллетене для голосования будет только четыре кандидата: Владимир Путин как самовыдвиженец, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР («партия Жириновского») и коммунист Николай Харитонов. Еще одиннадцать человек, уведомившие о своем намерении стать кандидатом в президенты, или отказались от своих намерений, или не сумели представить необходимое для регистрации количество подписей.
На Западе практически ни один эксперт не верил в возможность регистрации Бориса Надеждина. Не верил и я. Кроме того, я абсолютно убежден, что Надеждин - член кремлевской команды, управляемый Сергеем Кириенко, бывшим начальником Надеждина. В тоталитарном государстве, каким, безусловно, является Россия, под контролем находится частная жизнь любого гражданина.
Тем более все политические процессы контролируются и управляются российскими спецслужбами. А когда речь идет о выборах президента, то здесь ни одна мышь не проскочит, как говорят в России. Тем более сквозь игольное ушко Центризбиркома не мог пролезть довольно крупный Борис Надеждин. Тогда вопрос: зачем Кремль разыграл весь этот фарс с выдвижением заведомо непроходного кандидата? Была ли реальная возможность для регистрации у Надеждина, позиционирующего себя в качестве «антивоенного либерала»? Ведь на предыдущих президентских выборах 2018 года была зарегистрирована гламурная барышня Ксения Собчак, тоже называвшая себя либералкой.
Надеждин понадобился для повышения явки
Я думаю, что Сергей Кириенко, отвечающий в Администрации президента за организацию избирательной кампании Владимира Путина, имеет четкую установку на результат: явка избирателей и число голосов, поданных за Путина в 2024 году, не должны быть меньше, чем шесть лет тому назад. Тогда, напомню, явка составила 67,5%, а Путин получил 76,7%, или 56 млн голосов избирателей.
Согласно инсайдерской информации, в этом году администрация президента рассчитывает, что явка должна составить не менее 70%, а результат Путина должен превысить 80% - именно такую цифру называют кремлевские социологи, когда приводят данные об уровне поддержки Путина гражданами России. В абсолютных цифрах за Путина должны проголосовать не менее 60 млн граждан. Но вот проблема: опросы, проведенные Федеральной службой охраны, которым Путин доверяет абсолютно, показали, что прогнозируемая явка на президентские выборы неуклонно снижается.
Если осенью 2023 года около 55% граждан России твердо заявили о своем намерении принять участие в голосовании, то в январе таких оказалось уже только 47%. А в регионах Сибири и Дальнего Востока эта цифра опустилась до 30%. При этом манипулировать с явкой гораздо сложнее, чем с числом голосов, поданных за кандидатов. За счет манипуляций можно увеличить явку максимум на 10%. А уже при подсчете бюллетеней голоса между кандидатами перераспределяются в пользу победителя. Было бы что перераспределять. Поэтому голосов нужно много.
Теперь посчитаем: в России зарегистрировано 112 млн избирателей. Если явка, например, упадет до 60%, то к урнам для голосования придет 67,2 млн человек. Чтобы обеспечить Путину поддержку 60 млн граждан, за него должны проголосовать почти 90% избирателей. Цифра практически нереальная, как и очевидно фальшивая. Поэтому снижение явки было объявлено главным врагом Путина.
А кто там у нас не хочет идти голосовать за Владимира Владимировича? Понятно! Недобитые либералы и противники «сво» (войны в Украине). Видимо, тогда и был разработан план по повышению интереса к выборам именно за счет мобилизации протестного электората. Расчет был такой: запустим кандидата, который может получить 10% голосов. И его избиратели повысят явку до желанных 70%. Сергей Кириенко предложил кандидатуру своего проверенного человека - Бориса Надеждина, и начался новый раунд игры. Но что-то пошло не так…
Катализатор выплеска недовольства
Совершенно неожиданно Борис Надеждин оказался тем самым кристаллом, который добавили в раствор российского общества, где недовольство своей жизнью носило диффузный характер. И начался быстрый процесс кристаллизации и выпадения в осадок всех недовольных Путиным. Человек, назначенный спойлером, стремительно превратился в лидера оппозиции и надежду на перемены.
В Ксению Собчак не поверили, а в Надеждина поверили сразу и многие. Почему? А потому что война. В тоталитарной России люди истосковались по живому и настоящему слову, которое звучало бы в противовес кремлевской пропаганде. Замечательно написал русский философ Борис Вышеславцев: «Диктатура - это обязанность говорить "да". А демократия - это возможность сказать "нет"». И в российском обществе запрос на тех, кто может сказать «нет» режиму Путина и войне, оказался довольно высоким. А Надеждин, хорошо владеющий риторикой, обрушил на граждан слова, которых они давно не слышали с официальных трибун: «остановим войну», «начнем мирные переговоры», «не позволим воровать народные деньги».
Когда Надеждин приехал на встречу с избирателями в Новосибирск, зал вместимостью в 500 человек заполнился за несколько минут, и еще много народа осталось стоять на улице. Длинные очереди желающих поставить подпись в поддержку Надеждина выстроились по всей России и за рубежом.
Социологи группы Russian Field в январе 2024 года провели опрос граждан России на тему «Что вы ждете от избранного президента?». Оказалось, что 27% ждут социальной справедливости, 26% - прекращения войны, 17% - повышения уровня жизни, 12% - победы над Украиной. Лагерь «войны» значительно уступил лагерю «мира».
Борис Надеждин попал в повестку дня федеральных выборов, тем самым разрушив монополию Путина, потому что в России только президент и его олигархическо-чекистское окружение имеют право диктовать такую повестку. Более того, Федеральная служба охраны получила ошеломительные результаты опросов, проведенных в конце января: желание голосовать за Надеждина выразило более 15% граждан, а в регионах Сибири, Дальнего Востока и в Москве этот показатель превысил 20%. И это только на старте избирательной кампании.
Самый низкий антирейтинг
Если бы Надеждина зарегистрировали и он бы получил доступ к эфиру на федеральных телеканалах, его рейтинг мог превысить и 30%. Ведь именно такая доля россиян хочет мира, который Путин дать не может. Кроме того, опросы показывают, что у Надеждина самый низкий антирейтинг - не более 10% (доля граждан, которые не проголосуют за данного кандидата ни при каких условиях), потому что избиратели плохо знают Надеждина, но и плохого о нем тоже ничего сказать не могут. А вот антирейтинг Путина превышает 30%.
Значит, у Надеждина огромный ресурс для повышения своего рейтинга за счет неопределившихся со своим выбором граждан. И если бы Надеждина зарегистрировали кандидатом в президенты, то тогда выборы превратились бы в голосование «за» мир и «против» войны. Кремль такого допустить не мог, и Надеждина просто вычеркнули из списка и не зарегистрировали кандидатом.
Конечно, у Кириенко могут быть теперь неприятности: его авантюра с Надеждиным вряд ли понравится Путину. Возможность реабилитироваться у Сергея Владиленовича одна - обеспечить нужный результат голосования за Путина в условиях форс-мажора.
Административный ресурс уже начал работать. В пабликах в Иркутске и Красноярске, в Чите и Барнауле пишут, что начальство служащих Росгвардии, МЧС и МВД заставляет сотрудников через электронную систему «Госуслуги» получать открепление от своего избирательного участка по месту жительства и регистрироваться на одном определенном городском участке с небольшим числом избирателей. Так можно будет проконтролировать явку и результаты голосования именно военнослужащих.
Естественно, служащих предупреждают, что результаты должны быть «правильными». В кабинке голосования нужно сделать снимок бюллетеня с отметкой за «правильного» кандидата и фото отправить куратору выборов. Понятно, что эта инициатива принадлежит Кремлю. А в регионах только исполняют приказы Москвы. Мощный ресурс в распоряжении Кремля - жители аннексированных территорий Украины: там можно приплюсовать Путину миллионы неучтенных голосов. Никто проверять не станет, потому что не сможет. И таких способов повысить явку в запасе у кремлевских чиновников много.
Расчет на поддержку Путина на участках вне России
Конечно, администрация президента России очень надеется на высокие результаты голосования за Путина за рубежом. Именно поэтому в Министерстве иностранных дел России устроили истерику в связи с ограничением числа избирательных участков в странах Балтии. Дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы в Москве были вызваны на Смоленскую площадь, где им фактически поставили ультиматум: если вы помешаете проводить выборы президента России, мы организуем протест граждан России в ваших странах.
Кстати, Центризбирком России не изменил данные по числу избирателей за рубежом по сравнению с 2018 годом: их осталось 1,8 млн человек. Это удивительно, потому что за 2 года войны из России эмигрировали от 500 000 до 1 млн человек. Видимо, организаторы выборов за рубежом не хотят, чтобы нелояльные Путину граждане приняли участие в голосовании, и просто их в упор не замечают.
Я не могу давать советы, кому и как голосовать. Но мой опыт работы в избирательных комиссиях показывает, что власти очень не любят высокий процент испорченных бюллетеней. Например, если избиратель напишет в бюллетене «Надеждин», то такой бюллетень признается недействительным. И тогда число испорченных бюллетеней позволит определить реальный уровень электорального протеста.
Но совершенно ясно, что в Евросоюзе не должны признавать легитимность и результаты так называемых «выборов президента России»: Путин нарушил все нормы демократии и международного права в попытках пролонгировать свою власть. Поэтому после 17 марта он фактически утратит статус законно избранного президента.