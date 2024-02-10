АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Кремль не может предлагать выбор между войной и миром, Надеждин не имел шансов на регистрацию

Надеждин понадобился для повышения явки

Я думаю, что Сергей Кириенко, отвечающий в Администрации президента за организацию избирательной кампании Владимира Путина, имеет четкую установку на результат: явка избирателей и число голосов, поданных за Путина в 2024 году, не должны быть меньше, чем шесть лет тому назад. Тогда, напомню, явка составила 67,5%, а Путин получил 76,7%, или 56 млн голосов избирателей.

Согласно инсайдерской информации, в этом году администрация президента рассчитывает, что явка должна составить не менее 70%, а результат Путина должен превысить 80% - именно такую цифру называют кремлевские социологи, когда приводят данные об уровне поддержки Путина гражданами России. В абсолютных цифрах за Путина должны проголосовать не менее 60 млн граждан. Но вот проблема: опросы, проведенные Федеральной службой охраны, которым Путин доверяет абсолютно, показали, что прогнозируемая явка на президентские выборы неуклонно снижается.

Если осенью 2023 года около 55% граждан России твердо заявили о своем намерении принять участие в голосовании, то в январе таких оказалось уже только 47%. А в регионах Сибири и Дальнего Востока эта цифра опустилась до 30%. При этом манипулировать с явкой гораздо сложнее, чем с числом голосов, поданных за кандидатов. За счет манипуляций можно увеличить явку максимум на 10%. А уже при подсчете бюллетеней голоса между кандидатами перераспределяются в пользу победителя. Было бы что перераспределять. Поэтому голосов нужно много.