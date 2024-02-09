Накануне состоялась церемония представления медалей для парижской Олимпиады, которая пройдет летом этого года.
Представлены медали Олимпиады 2024 – что в них уникального?
В общей сложности заготовлено 5084 награды, причем каждая из них содержит частичку Эйфелевой башни.
«Мы хотели подарить всем призерам парижских Олимпийских и Паралимпийских игр кусочек Эйфелевой башни 1889 года», — заявил глава оргкомитета Тони Эстанге.
Шестиугольный кусочек металла, который вплавлен в центр каждой медали, действительно является тем самым металлом, из которого изготовлена Эйфелева башня – части конструкции были заменены во время ремонта и теперь обрели новую жизнь.
Дизайн наград разработал ювелирный дом Chaumet. Медали изготовит французский монетный двор.