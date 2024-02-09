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Лучшие стартапы Эстонии: приложение для беременных и сеть зарядки электромобилей

Наталия Гребнева
, журналист
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Необычные награды дождались своих героев.
Необычные награды дождались своих героев. Фото: Edmond Mäll

Большинство самых продвинутых стартапов в Эстонии - компании нового поколения, о которых общественность еще не слышала. На днях в рамках премии Startup Awards были названы самые успешные стартапы прошлого года, основатели стартап-компаний и инвесторы Эстонии.

В этом году победители были выбраны из более чем 200 кандидатов, которых назвали члены стартап-сообщества. Президент Эстонского общества основателей стартапов Аллан Мартинсон заявил, что, хотя могло сложиться впечатление, что дела эстонских стартапов идут плохо, 2023 год был для них лучшим.

«Мы продолжили рост, в то время как остальная часть экономики сокращалась, стартап-компании усердно работали над повышением эффективности и получением прибыли, - утверждает он. - Вопреки ожиданиям, лишь несколько стартапов закрылись, а основано было гораздо больше».

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