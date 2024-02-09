В четверг, 8 февраля сотрудники Департамента полиции и погранохраны (PPA) почтили память трагических событий 86-летней давности, произошедших в Варнья, волости Пейпсияэре. В 1938 году советские пограничники застрелили трех эстонских пограничников, патрулировавших лед Чудского озера.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Глава PPA: наши границы защищены лучше, чем когда-либо прежде
8 февраля 1938 года вооруженные советские пограничники силой и угрозами захватили служащих погранохраны Эстонской Республики на Чудском озере. Их переправили через границу на территорию России и убили.