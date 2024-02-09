Кристина Каллас: соглашение об образовании является главным вызовом на ближайшее время

По словам Каллас, переход на обучение на эстонском языке по всей Эстонии твердо решен и отсрочек не будет.

«Руководители местных самоуправлений и образовательных учреждений сыграют в нем ключевую роль, чтобы утвердить поддерживающий переход распорядок обучения и гарантировать квалифицированных учителей, владеющих языком. Государство со своей стороны предложит дополнительную поддержку в виде семинаров, консультаций и инструктирующих материалов, мы постоянно поддерживаем связь с образовательными учреждениями, где успех перехода во многом зависит именно от мотивации на месте. Мы также ждем от всех владельцев школ планов действий, подробнее намечающих переход», - сказала Каллас.

«Мы увеличили в университетах число мест обучения на учителей, предлагаем дополнительные языковые курсы и добавили времена для уровневых экзаменов. Около тысячи учителей сейчас проходит языковые курсы, многие весной сдадут экзамены на владение языком», - сказала Каллас.

В своем выступлении министр сказала, что одна из главных целей на этот год - впервые в истории достичь соглашения по зарплатам учителей на три года вперед.

«Учителя ждут от государства уверенности в будущем - соглашений о росте зарплат, условиях труда и карьерной модели. Я созвала все стороны, чтобы начать переговоры для заключения долгосрочного соглашения. Только вместе с местными самоуправлениями и владельцами частных школ мы сможем осуществить изменения, потому что только они могут определить условия труда учителей», - пояснил министр и выразила удовлетворение тем, что на первую встречу, которая предстоит 19 февраля в Тарту, придет около сотни представителей, что доказывает единодушие сторон в том, что касается важности заключения соглашения.

По итогам переговоров планируется подписать долгосрочное соглашение в сфере образования на период 2025-2027.

17-я годовая конференция руководителей в сфере образования прошла в четверг и пятницу в Пярну. Организатор конференции - Эстонское объединение руководителей школ в сотрудничестве с Confent OÜ.