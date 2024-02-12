Перевод не туда: лишившийся тысяч евро бизнесмен обвинил Налогово-таможенный департамент в некомпетентности

Урмас Лаане уже третий год живет в Германии, к югу от Франкфурта, где ведет небольшой строительный бизнес. «У меня посреднический бизнес, связанный с окнами и дверьми. Занимаюсь этим 30 лет, особых сложностей не возникло. Скажем так, любовь моей дочери занесла меня сюда. Поскольку некому было заняться ремонтом дома, она сказала: "Папа, приезжай на помощь"», – рассказывает он.