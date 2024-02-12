Пн, 12.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Перевод не туда: лишившийся тысяч евро бизнесмен обвинил Налогово-таможенный департамент в некомпетентности

Kuuuurija
Copy
Урмас Лаане.
Урмас Лаане. Фото: Kuvatõmmis «Kuuuurijast»

С Kuuuurija связался проживающий некоторое время в Германии Урмас Лаане, который заявил, что средь бела дня Налогово-таможенный департамент завладел принадлежащими ему тысячами евро.

Урмас Лаане уже третий год живет в Германии, к югу от Франкфурта, где ведет небольшой строительный бизнес. «У меня посреднический бизнес, связанный с окнами и дверьми. Занимаюсь этим 30 лет, особых сложностей не возникло. Скажем так, любовь моей дочери занесла меня сюда. Поскольку некому было заняться ремонтом дома, она сказала: "Папа, приезжай на помощь"», – рассказывает он.

Так Урмас стал работать в строительной отрасли в Германии, где и живет и по сей день. «Одна немецкая фирма заказала у меня алюминиевые окна и двери. Все делается через зарегистрированную в Эстонии фирму, оформляются счета. Я показываю, откуда и что берется. Счет составляется на меня», – продолжает он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх