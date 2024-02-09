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Финляндия хочет продолжать производить электроэнергию на АЭС, срок эксплуатации которой уже истек. Эстония собирается возразить?

Карл-Роберт Пухм
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Финская АЭС Olkiluoto 3.
Финская АЭС Olkiluoto 3. Фото: JONATHAN NACKSTRAND

Финляндия проинформировало Эстонию, что хочет продлить срок службы ядерных реакторов «Олкилуото 1» и «Олкилуото 2» и увеличить их мощности. Министерство климата хотело бы иметь право голоса в ходе реализации проекта.

Производственные блоки АЭС «Олкилуото 1» и «Олкилуото 2» были введены в эксплуатацию в 1978 и 1980 годах соответственно, а срок их эксплуатации изначально составлял 40 лет.

Однако в 2018 году оператор атомной электростанции Teollisuuden Voima получил от правительства Финляндии новую 20-летнюю лицензию, продлевающую срок эксплуатации двух реакторов до 2038 года.

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