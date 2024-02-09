Финляндия проинформировало Эстонию, что хочет продлить срок службы ядерных реакторов «Олкилуото 1» и «Олкилуото 2» и увеличить их мощности. Министерство климата хотело бы иметь право голоса в ходе реализации проекта.
Для подписчиков
Финляндия хочет продолжать производить электроэнергию на АЭС, срок эксплуатации которой уже истек. Эстония собирается возразить?
Производственные блоки АЭС «Олкилуото 1» и «Олкилуото 2» были введены в эксплуатацию в 1978 и 1980 годах соответственно, а срок их эксплуатации изначально составлял 40 лет.