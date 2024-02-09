99 процентов – за Трампа. После убедительной победы в Неваде экс-президент США приблизился к повторному выдвижению

Единственным конкурентом Трампа в избирательном списке был пастор и предприниматель Райан Бинкли.

Результаты выборов в Неваде означают, что Трампу достались все 26 делегатов штата на будущей партийной конференции. Если учесть, что для официального выдвижения кандидатуры на президентских выборах необходимо получить 1215 делегатов, Трамп может достичь этого числа уже в марте.

«Если мы победим в этом штате, мы легко победим на ноябрьских выборах», - заявил Трамп, выступая с кратким обращением к своим однопартийцам в Лас-Вегасе.

Теперь за спиной экс-президента уже три победы - в Неваде, Айове и Нью-Гэмпшире, что делает его наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах.

Он также выиграл республиканские кокусы на Американских Виргинских Островах - неинкорпорированной территории США.

Единственным серьезным противником Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии остается бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

И хотя в Неваде именно кокус является единственной процедурой, которая учитывается при выдвижении кандидатуры, по словам Хейли, это был изначально несправедливый процесс для всех, кроме Трампа. Поэтому она приняла участие в символических президентских праймериз в Неваде, где во вторник проиграла графе «против всех».

Две отдельных процедуры выборов кандидата в президенты от республиканцев были проведены в Неваде из-за спора между республиканцами штата и законодателями, большинство которых составляют демократы. Это вызвало сумятицу и раздражение у многих, в том числе у губернатора-республиканца, по словам которого, вполне можно было бы обойтись единым бюллетенем.

Хотя результат республиканского кокуса в Неваде был предрешен, на ноябрьских президентских выборах в штате предстоит ожесточенная борьба. По сути это может быть матч-реванш между Трампом и Байденом после выборов 2020 года (на которых кандидат от демократов победил с преимуществом около трех процентов).

Что касается экс-президента, то следующей его остановкой будет Южная Каролина, бывшая вотчина Никки Хейли, где двум кандидатам предстоит столкнуться лицом к лицу.

Несмотря на три предыдущих поражения, Хейли клянется, что не сложит оружие. Она утверждает, что сторонникам республиканцев нужна альтернатива Трампу, поскольку «избиратели хотят выборов, а не коронации».