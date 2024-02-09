Туристическим объектом года признан музей Нигулисте

Во второй раз за свою 33-летнюю историю правление ETFL в этом году приняло решение вручить и премию за выдающиеся жизненные достижения, которая вручается человеку, внесшему вклад в сферу туризма и способствовавшему развитию туристического сектора и его качества, чья деятельность была социально заметна и по чьей инициативе развивалось сотрудничество в сфере туризма. Такое признание получил генеральный директор Nordic Hotel Forum Феликс Мягус, чей 35-летний управленческий опыт в сфере туризма сыграл значительную роль в продвижении эстонского туризма. «Феликс Мягус всегда был тесно связан с туризмом и поэтому чувствует себя как дома во всех темах этого сектора. Его общественная активность помогла развитию туризма как на социальном, так и на политическом уровне», - объяснила Халлик выбор лауреата награды.