Полезные советы: как и когда начинать реновацию многоквартирного дома

«Связанные с кредитованием проекты квартирных товариществ зачастую осложняются для заявителя объемом документов, которые необходимо предоставить в банк для оформления кредита. Но важно знать, что никто не ожидает, что товарищества сами разберутся, каких документов от них ждут. Я рекомендую представителю товарищества обращаться в банк, как только возникнет идея ремонта», - сказал Хунт.

Таким образом, банк сможет объяснить весь процесс и даже предложить образцы правильного оформления протоколов товарищества, а на основе фотографий предоставить ориентировочную оценку общей стоимости работ еще до заказа проекта ремонта. Все это помогает существенно сэкономить время товарищества и заранее начать планирование финансов. Например, все больше товариществ решают увеличивать отчисления в ремонтный фонд постепенно – уже за год-два до начала ремонтных работ. С одной стороны, это позволяет владельцам квартир привыкнуть к большим расходам и лучше планировать свои личные финансы, а с другой – помогает товариществу собрать необходимое самофинансирование.

Для товариществ корректировка ремонтного фонда, безусловно, является большим вызовом, поскольку спрогнозировать точное движение ставки Euribor очень сложно. «Однако, широко обобщая, можно отметить, что по сравнению со временем, когда ставка Euribor нулевой, для обслуживания кредита, например, по ставке Euribor в 3,5% товариществам приходится вносить почти на 45% большие ежемесячные платежи», - сказал Хунт.