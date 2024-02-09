По подсчетам Института исследования войны (ISW), страны Евросоюза оказали Украине поддержку в размере 138 миллиардов долларов. В эту сумму входит и принятый недавно пакет помощи в размере 50 миллиардов долларов.

Великобритания еще в феврале 2022 года обещала Украине выделить 15,1 миллиарда долларов, девять миллиардов из которых предусмотрены на военную помощь. В свою очередь, Норвегия достигла с Украиной соглашения о программе поддержки на несколько лет, которая предусматривает выделение Украине семи миллиардов долларов в период с 2023 по 2027 год. Норвегия обязалась выделять Украине 1,4 миллиарда долларов в год и уже выделила около 1 миллиарда долларов в 2022 году и 1,9 миллиарда долларов в 2023 году.

Помощь Турции связана с ее ведущим производителем БПЛА Baykar, который в сентябре 2023 года объявил о строительстве завода в Украине. Ожидается, что завод и сервисный центр БПЛА Bayraktar TB2 в Украине начнет работу в начале 2025 года.

Северная Македония передала Украине десять партий военной помощи, включая военную технику советских времен. Страна также обучает группы украинских солдат и намерена продолжать поддерживать Украину.

Среди стран Северной Америки наибольшую поддержку оказывают США. Канада также активно поддерживает Украину с начала войны, предоставив ей военную помощь в размере 1,8 миллиарда долларов. Кроме того, с 2015 года канадские солдаты обучили около 40 000 украинских военнослужащих. Канада расширила эту программу, которая будет действовать до 2026 года.

Южная Корея расширила производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые жизненно необходимы Украине. Они необходимы для пополнения западных запасов и для продолжения поставок артиллерийских снарядов в Украину.

В декабре Япония пообещала выделить Украине 4,5 миллиарда долларов, а также внести дополнительный взнос в фонд НАТО на оборону Украины в размере 37 миллиардов долларов.

По состоянию на конец октября Австралия предоставила Украине военную и гуманитарную помощь на сумму около 590 миллионов долларов, а Новая Зеландия - почти 50 миллионов.

Впрочем, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что военная помощь США - это единственная надежда Украины на победу в войне с Россией, однако газета The New York Times сообщила, что военная помощь США Украине плохо контролируется и зачастую неизвестно, куда уходят деньги.