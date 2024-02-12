На днях страну покинул митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений (в миру гражданин России Валерий Решетников). Департамент полиции и погранохраны не продлил ему вид на жительство, посчитав, что митрополит представляет угрозу для безопасности Эстонского государства.
Опрос недели ⟩ Жителям Таллинна не нравятся вопросы про митрополита: «На мост Дружбы отвезут и...»
Rus.Postimees поинтересовался у жителей Таллинна, что думают они о решении эстонских властей и вынужденном отъезде митрополита в Россию.
Людмила, пенсионерка
Я думаю, что вид на жительство митрополиту могли бы продлить. Потому что, как он говорит, здесь проблема с политикой связана. Я считаю, что с ним поступили неправильно.
Будет ли лучше, если выберут митрополитом гражданина Эстонии? Все зависит от человека. Национальность роли не играет, правильно или неправильно он поступает.
Должна ли местная православная церковь четко обозначить свою позицию, осудить войну в Украине? Сложно сказать, не могу ответить на этот вопрос.
Валентина, пенсионерка
Конечно, жалко. Церковь и политика – это все-таки разные вещи. Могли бы, конечно, митрополита оставить.
Но, в принципе, другие наши иерархи ведь тоже эстонское гражданство имеют. Можно и их выбрать.
Я вообще-то политикой не интересуюсь. Но, по-моему, все-таки церковь – это одно, а политика – другое.
Житель Таллинна (не назвал своего имени)
Это гонения на православную церковь, вот что я думаю. Считается ведь, что церковь отделена от государства. И у нее своя позиция, миротворческая. Всю жизнь за людей, а не за войну.
Нет уж, я вам не представлюсь, извините. А то на мост Дружбы отвезут и скажут «гуляй».
Житель Таллинна (не назвал своего имени)
Честно говоря, ничего по этому поводу не думаю. Я тоже христианин, но за православными делами не слежу.
Их вера отличается от настоящей христианской веры, она связана с обрядами, традициями, праздниками. Это все лишь видимость, настоящей христианской жизни там практически нет.
Артем, студент
Я не знаю, кто это. За новостями вообще не слежу. Вопросы церкви, политики меня не волнуют. Я вдали от суеты.
Тамара, пенсионерка
Такая нынче политика, что не знаешь, что и сказать. Естественно, я опасаюсь. Тем более, что у меня серый паспорт.
Могут сказать, как поет один господин: «Чемодан, вокзал, Россия». А бабушке уже больше восьмидесяти.
Улучшится ли ситуация, если митрополитом станет гражданин Эстонии? Думаю, что нет.
Катя, работает для народа
Мне очень жалко, потому что я всегда ходила в церковь, ходила к нему на службу. Обидно, просто обидно.
Как-то привыкли к нему уже. Но больше всего мне не нравится, в какой ситуации все произошло.
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