Опрос недели ⟩ Жителям Таллинна не нравятся вопросы про митрополита: «На мост Дружбы отвезут и...»

Rus.Postimees поинтересовался у жителей Таллинна, что думают они о решении эстонских властей и вынужденном отъезде митрополита в Россию.

Людмила, пенсионерка

Людмила. Фото: Mihkel Maripuu

Я думаю, что вид на жительство митрополиту могли бы продлить. Потому что, как он говорит, здесь проблема с политикой связана. Я считаю, что с ним поступили неправильно.

Будет ли лучше, если выберут митрополитом гражданина Эстонии? Все зависит от человека. Национальность роли не играет, правильно или неправильно он поступает.

Должна ли местная православная церковь четко обозначить свою позицию, осудить войну в Украине? Сложно сказать, не могу ответить на этот вопрос.

Валентина, пенсионерка

Валентина. Фото: Mihkel Maripuu

Конечно, жалко. Церковь и политика – это все-таки разные вещи. Могли бы, конечно, митрополита оставить.

Но, в принципе, другие наши иерархи ведь тоже эстонское гражданство имеют. Можно и их выбрать.

Я вообще-то политикой не интересуюсь. Но, по-моему, все-таки церковь – это одно, а политика – другое.

Житель Таллинна (не назвал своего имени)

Участник опроса. Фото: Mihkel Maripuu

Это гонения на православную церковь, вот что я думаю. Считается ведь, что церковь отделена от государства. И у нее своя позиция, миротворческая. Всю жизнь за людей, а не за войну.

Нет уж, я вам не представлюсь, извините. А то на мост Дружбы отвезут и скажут «гуляй».

Житель Таллинна (не назвал своего имени)

Участник опроса. Фото: Mihkel Maripuu