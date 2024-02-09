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С субботы разрешен выход на внедорожниках на лед пограничных озер

rus.postimees.ee
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Чудское озеро.
Чудское озеро. Фото: Матти Кямяря

В связи с улучшением ледовой ситуации, с 10 февраля разрешен выход на внедорожниках на лед Чудского, Псковского и Теплого озер.

В связи с улучшением ледовой ситуации, с 10 февраля разрешен выход на внедорожниках на лед Чудского, Псковского и Теплого озер.

Пешком и на автотранспорте можно выходит на лед следующих водоемов:

  • Чудское озеро
     
  • Теплое озеро
     
  • Псковское озеро

Выход на лед пешком разрешен на водоемах:

  • Озеро Пабра
     
  • Озеро Ваннику
     
  • Озеро Крийва

В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на транспорте:

  • Озеро Паттина.

Запрещен выход на лед к истоку реки Наровы и устью реки Эмайыги на расстоянии ближе, чем на один километр. К устьям других рек запрещен выход ближе, чем на 200 метров. Запрещен выход на лед у острова Пийриссаар с восточной и юго-восточной стороны, а также на пролив между этим островом и материком от Лааксааре до Меэрепалу.

Ознакомиться с ледовой обстановкой на Чудском озере можно по ссылке.

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