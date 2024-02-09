В связи с улучшением ледовой ситуации, с 10 февраля разрешен выход на внедорожниках на лед Чудского, Псковского и Теплого озер.
С субботы разрешен выход на внедорожниках на лед пограничных озер
В связи с улучшением ледовой ситуации, с 10 февраля разрешен выход на внедорожниках на лед Чудского, Псковского и Теплого озер.
Пешком и на автотранспорте можно выходит на лед следующих водоемов:
- Чудское озеро
- Теплое озеро
- Псковское озеро
Выход на лед пешком разрешен на водоемах:
- Озеро Пабра
- Озеро Ваннику
- Озеро Крийва
В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на транспорте:
- Озеро Паттина.
Запрещен выход на лед к истоку реки Наровы и устью реки Эмайыги на расстоянии ближе, чем на один километр. К устьям других рек запрещен выход ближе, чем на 200 метров. Запрещен выход на лед у острова Пийриссаар с восточной и юго-восточной стороны, а также на пролив между этим островом и материком от Лааксааре до Меэрепалу.
Ознакомиться с ледовой обстановкой на Чудском озере можно по ссылке.