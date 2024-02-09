С субботы разрешен выход на внедорожниках на лед пограничных озер

Запрещен выход на лед к истоку реки Наровы и устью реки Эмайыги на расстоянии ближе, чем на один километр. К устьям других рек запрещен выход ближе, чем на 200 метров. Запрещен выход на лед у острова Пийриссаар с восточной и юго-восточной стороны, а также на пролив между этим островом и материком от Лааксааре до Меэрепалу.