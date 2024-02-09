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Отвечавший на вопросы КаПо Рийск не признает себя виновным в даче взятки

Марко Суурмяги
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Тынис Мельдер и Тынис Рийск.
Тынис Мельдер и Тынис Рийск. Фото: Kollaaž

Предприниматель, политик и охотник из Вильяндимаа Тынис Рийск, в первой половине дня в пятницу ответивший на вопросы Полиции безопасности (КаПо), в 13:30 отправился из Таллинна домой в Кыо и заявил, что не признает себя виновным.

Рийск давал показания следователю КаПо в связи с предъявленным депутату Рийгикогу Тынису Мёльдеру подозрением. Согласно подозрению, часть зонтичных денег в размере 25 тысяч евро, которые в 2022 году выплатили Кыоскому обществу охотников, вернулась к Мёльдеру. Со стороны общества охотников в этом деле замешан член правления Тынис Рийск.

«Ничего из этих денег ни в коем случае не вернулось к Тынису Мёльдеру, - заявил Рийск. - Следствие еще ведется. Я взятку не давал, виновным себя не признаю и надеюсь, что справедливость и право восторжествуют».

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