После лыжной гонки в рамках лыжного двоеборья на этапе Кубка мира, который проходит в Отепя, наш лыжник Кристьян Ильвес по-прежнему в большой игре: в гонке на 10 км с общим стартом он пришел к финишу четвертым.
Надеющийся на лучшее в карьере выступление Ильвес: на лыжне я свою задачу выполнил
«Цель была остаться в группе лидеров, и я с этим справился. Сегодня других задач не было и место особой роли не играло. Разумеется, чем лучше пройдешь дистанцию, тем лучше, но все же окончательно все выяснится лишь на трамплине», - сказал Ильвес, проигравший лидеру Магнусу Рииберу 2,4 секунды.
Между двумя партнерами по тренировкам также вписываются немцы Винценц Гайгер (+1,7) и Йоханнес Рюдзек (+1,8). Однако пятеро мужчин отстали от Ильвеса с очень небольшим отрывом: например, Йенс Лураас Офтебро, финишировавший 9-м, уступил Рийберу всего 3,2 секунды. В переводе на трамплин это означает, что мужчины могут уместиться менее чем в один балл.
На втором месте Винценц Гайгер, третье у Йоханнеса Ридцека.