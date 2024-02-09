Надеющийся на лучшее в карьере выступление Ильвес: на лыжне я свою задачу выполнил

«Цель была остаться в группе лидеров, и я с этим справился. Сегодня других задач не было и место особой роли не играло. Разумеется, чем лучше пройдешь дистанцию, тем лучше, но все же окончательно все выяснится лишь на трамплине», - сказал Ильвес, проигравший лидеру Магнусу Рииберу 2,4 секунды.