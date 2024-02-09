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ВИДЕО ⟩ В Тартумаа загорелся столб электропередачи. Во всем поселке нет электричества

Кристофер Сеэма
, репортер
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Фото: Vahur Laas

Жители деревни Сууре-Ракке, расположенной на берегу озера Выртсъярв, сегодня ночью остались без электричества. Житель поселка Вахур Лаас в семь часов утра пошел провожать ребенка на автобусную остановку и заметил, что горит один из столбов электропередачи. В поселке до сих пор нет электричества.

«Всю ночь было отключено электричество. В три часа ночи я заметил, что приборы начали шуметь», - рассказал Вахур Лаас.

Заметив возгорание в семь часов, он позвонил на линию экстренной помощи Elektrilevi, где пообещали выслать бригаду и решить проблему.

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