ВИДЕО ⟩ В Тартумаа загорелся столб электропередачи. Во всем поселке нет электричества

Жители деревни Сууре-Ракке, расположенной на берегу озера Выртсъярв, сегодня ночью остались без электричества. Житель поселка Вахур Лаас в семь часов утра пошел провожать ребенка на автобусную остановку и заметил, что горит один из столбов электропередачи. В поселке до сих пор нет электричества.