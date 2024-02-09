Кая Каллас: Эстония и Австрия вместе противостоят большой агрессии против малых государств

В четверг премьер-министр выступила с речью в аналитическом центре NEOS, в которой рассказала о сохранении и защите свободы. «В истории Эстонии имеется болезненный урок на тему свободы, мы ее потеряли, а вместе с ней из-за советского террора потеряли и пятую часть нашего населения. Мы научились тому, что за свою свободу нужно бороться во что бы то ни стало, потому что не сопротивляться всегда хуже. Сегодня украинцы каждый день доказывают всему миру правильность такого образа мышления», – сказала она в своем выступлении.