В четверг во время официального визита в Австрию премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась с канцлером Карлом Нехаммером. В ходе встречи в основном обсуждались темы долгосрочной поддержки Украины, расширения Европейского союза и экономического сотрудничества двух стран.
Кая Каллас: Эстония и Австрия вместе противостоят большой агрессии против малых государств
По словам Каллас, Эстония и Австрия являются яркими примерами того, как различными путями можно прийти к общим ценностям. «Мы обе демократические страны, члены Европейского союза и еврозоны. Мы решительно поддерживаем основанный на правилах мировой порядок и выступаем против ситуации, когда крупные соседи хотят подчинить себе небольших», – заявила Каллас.
Премьер-министр подчеркнула, что главным оружием Европы против российской агрессии является сохранение единства, и мы не должны недооценивать свою силу. «Завершение войны победой Украины имеет жизненно важное значение для Эстонии, Австрии и Европы в целом. Такие принципы безопасности, как территориальная целостность, неприкосновенность границ и незаконность применения силы, должны оставаться в силе и в будущем», – добавила Каллас.
Премьер-министр отметила, что наряду с военной помощью важна экономическая поддержка Украины. «Австрия на Европейском совете поддержала оказание Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов, входит в десятку крупнейших стран-доноров, а также участвовала в инициативе по передаче Украине миллиона артиллерийских снарядов. Вместе мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом нуждается», – сказала Каллас.
Помимо прочего, Каллас отметила, что Эстония заинтересована в углубленном сотрудничестве с Австрией в развитии цифровых и зеленых технологий. «Мы были бы рады, если бы австрийские предприятия приняли участие в тендерах Rail Baltic, поскольку в Австрии имеется хорошее ноу-хау в железнодорожной сфере», – сказала Каллас.
В четверг премьер-министр выступила с речью в аналитическом центре NEOS, в которой рассказала о сохранении и защите свободы. «В истории Эстонии имеется болезненный урок на тему свободы, мы ее потеряли, а вместе с ней из-за советского террора потеряли и пятую часть нашего населения. Мы научились тому, что за свою свободу нужно бороться во что бы то ни стало, потому что не сопротивляться всегда хуже. Сегодня украинцы каждый день доказывают всему миру правильность такого образа мышления», – сказала она в своем выступлении.
На встрече с австрийскими промышленниками премьер-министр представила обзор эстонской экономики и призвала слушателей инвестировать в Эстонию. «В Эстонии низкий уровень коррупции, хороший инвестиционный климат, открытая экономика, высокоразвитый сектор стартапов и образованные люди. Будучи членом НАТО и вкладывая три процента ВВП в оборону, Эстония защищена от внешнего агрессора», – сказала она.