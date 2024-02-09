Пт, 9.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Преступник, проникший в дом через окно, украл ценную коллекцию монет

rus.postimees.ee
Copy
Старинные монеты.
Старинные монеты. Фото: Тоомас Хуйк

Восьмого февраля в полицию поступило сообщение о том, что 17 января в неизвестное время в частный дом в селе Тарбья города Пайде через окно вломились неизвестные, и украли альбомы с редкими монетами и часы Tissot. Нанесенный ущерб составляет 900 евро.

Также вчера, 8 февраля, в полицию сообщили, что 21 декабря в неизвестное время в частном доме в деревне Оргметса, Ярвамаа было взломано окно и украдены электронные часы Apple Watch. Сумма причиненного ущерба пока не была установлена.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх