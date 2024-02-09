Преступник, проникший в дом через окно, украл ценную коллекцию монет

Восьмого февраля в полицию поступило сообщение о том, что 17 января в неизвестное время в частный дом в селе Тарбья города Пайде через окно вломились неизвестные, и украли альбомы с редкими монетами и часы Tissot. Нанесенный ущерб составляет 900 евро.