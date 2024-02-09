ГРАФИК ⟩ Цены на бензин в Таллинне преподнесли приятный сюрприз

В Таллинне цены на 95- и 98-октановый бензин за неделю упали на один цент, а цена литра дизельного топлива выросла на семь центов. В Риге цены на бензин 95 miles выросли на четыре цента, на бензин 98 miles plus - на пять центов, а на дизельное топливо - на шесть центов. В Вильнюсе бензин подорожал на 3,5 цента, дизельное топливо - на три цента.

В пятницу в столице Эстонии бензин 95 miles стоил 1,649 евро, что на 0,5 цента меньше, чем в Риге, и на 15 центов больше, чем в Вильнюсе. Цена на бензин 98 miles plus в Таллинне составила 1,699 евро, что также на полцента меньше, чем в Риге, и на 10,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Дизельное топливо в Таллинне стоило 1,629 евро, что на 4,5 цента меньше, чем в Риге, и столько же, сколько в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.