В Эстонию доставлена мобильная и высокотехнологичная противокорабельная ракетная система Blue Spear 5G SSM, прицельная дальность стрельбы которой покрывает почти всю акваторию Балтийского моря.
ВИДЕО ⟩ В Эстонию доставлена покрывающая Балтийское море противокорабельная ракетная система
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, ракетный комплекс нового поколения Blue Spear 5G SSM - самая современная и инновационная система вооружения Сил обороны Эстонии, способная работать в любых погодных условиях, днем и ночью, позволяющая поражать загоризонтные, мобильные и стационарные цели на море.
Максимальная дальность стрельбы составляет 290 километров. Для захвата целей используется активный радиолокационный датчик, точная навигация и надежная система связи, невосприимчивая к средствам радиоэлектронной борьбы.