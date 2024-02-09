ВИДЕО ⟩ В Эстонию доставлена покрывающая Балтийское море противокорабельная ракетная система

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, ракетный комплекс нового поколения Blue Spear 5G SSM - самая современная и инновационная система вооружения Сил обороны Эстонии, способная работать в любых погодных условиях, днем и ночью, позволяющая поражать загоризонтные, мобильные и стационарные цели на море.