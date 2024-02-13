Подкаст ⟩ Сначала хакеры вас тихонько сканируют, затем наносят сокрушающий удар

Гость нашей студии – эксперт в сфере кибербезопасности Владимир Елов, руководитель консалтинговой компании Business Software Partner.

Что такое кибератака на компанию? Как это чаще всего происходит?

По словам Владимира Елова, хорошо подготовленная кибератака начинается с разведки: «Это значит, что преступники изучают предприятие, смотрят профили людей – LinkedIn, Facebook, другие социальные сети, чтобы понять, кто может дать лучший доступ к данным компании».

Злоумышленники тщательно сканируют компанию: сети, интернет-порты, домашнюю страницу. В среднем такая подготовительная работа занимает не менее 60 процентов времени.

«Если брать Эстонию, то это может быть вплоть до того, что смотрят финансовые отчеты компании или ищут, где конкретный человек живет. Чтобы потом использовать эту информацию для так называемой «социальной инженерии» - то есть, создания сообщений, которые максимально похожи на реальные», - делится подробностями эксперт

Затем наступает первый этап атаки, продолжает Елов: «Преступники атакуют обычно людей и почти никогда не атакуют системы. И когда кто-то из них условно «сломается», то есть, нажмет на ссылку, откроет файл, то какой-то вирус, код поможет получить доступ к системе».

После этого преступники начинают постепенно расширять свой доступ: переходят, скажем, с уровня секретарши до уровня руководителя отдела, затем до уровня финансового директора и так далее.