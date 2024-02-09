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В Эстонии даже самый жестокий преступник может сменить имя

Анника Аувяэрт
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Лийс Хаавель в суде в 2017 году.
Лийс Хаавель в суде в 2017 году. Фото: Konstantin Sednev

Отныне изменить свое имя в Эстонии может каждый, кто изъявит желание и найдет уважительную причину. Даже преступники могут скрываться за новым именем. Поскольку соответствующее ограничение нигде не прописано, нет и обзора людей, решивших сменить имена.

Человек может сменить имя, например, в случае заключения брака или развода, или по собственному желанию. В последнем случае должна быть веская причина: например, желание носить фамилию предков, в случае если есть еще кто-то с точно таким же именем, а также в случае если нынешнее имя слишком сложное. Вы можете изменить имя, фамилию или оба одновременно.

В прошлом году Министерство внутренних дел внесло 336 записей об изменении имени, не связанных с семейными делами. Действующий закон не ограничивает изменение имени для лиц, имеющих действительную судимость, не проводятся проверки судимости и не делается обзор того факта, что многие из тех, кто сменил имя, имели действительную судимость.

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