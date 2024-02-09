В Эстонии даже самый жестокий преступник может сменить имя

Человек может сменить имя, например, в случае заключения брака или развода, или по собственному желанию. В последнем случае должна быть веская причина: например, желание носить фамилию предков, в случае если есть еще кто-то с точно таким же именем, а также в случае если нынешнее имя слишком сложное. Вы можете изменить имя, фамилию или оба одновременно.