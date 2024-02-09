Исследование: каждый третий звонок на номер экстренной помощи сделан по ошибке

По словам генерального директора Центра тревоги Кятлин Алвела, ошибочными являются, например, звонки, которые прерываются через несколько секунд, то есть до того, как на них сможет ответить оператор. «К ним также относятся звонки, когда дети, пожилые люди или незаблокированные телефоны и часы случайно набирают номер службы экстренной помощи», - сказал Алвела.

Согласно статистике, количество ошибочных звонков за последние три года увеличилось, и одну из ролей в этом сыграло развитие технологий. Ярким примером самопроизвольно звонящих гаджетов является прошлогоднее июньское обновление для некоторых телефонов Android, из-за которого без ведома людей по всему миру совершались звонки в экстренные службы, когда телефон находился в кармане или сумке.

Один телефон без SIM-карты в прошлом году за несколько часов сделал более 1400 звонков, то есть 3-5 звонков в минуту, что удвоило суточную нагрузку на Центр тревоги. Центр тревоги совместно с полицией выяснил, что это был пожилой человек, проживающем в доме престарелых, под подушкой которого находился телефон с активированной кнопкой вызова экстренной помощи.

Много также звонков, при которых не возникает необходимости в срочной помощи. Например, люди с социальной потребностью в помощи, страдающие от алкогольной зависимости, проблем с психическим здоровьем, чувством одиночества или не знающие, куда еще обратиться, звонят на этот номер.

В прошлом году номер экстренной помощи был набран более 1,1 миллиона раз, что на 1,3 процента меньше, чем в 2022 году. В 41 проценте случаев экстренных вызовов была выявлена необходимость в срочной медицинской помощи, помощи полиции или спасателей. 60 процентов экстренных вызовов приходятся на вызовы скорой помощи, за ними следуют полиция с 27 процентами и спасатели с 5 процентами. Среднее время ожидания на линии экстренной помощи составило 6,6 секунды.