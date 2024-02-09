Ласнамяэ продолжит традицию «зеленых» мостов

«Этот проект не только преображает наши мосты, но и привносит жизнь и краски в облик всего района. Озеленение Ласнамяэ остается нашим приоритетом, и я призываю всех участвовать и поддерживать инициативы, которые улучшают окружающую среду в нашем городе», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Как и в предыдущие годы, этой весной и летом благоустроены будут мосты Палласти, Линдакиви, Паэ и Саарепийга. Первые посадки пройдут в апреле, и постепенно озеленение появится на всех четырех мостах. С учетом сезонности и продолжительности жизни цветов посадки будут обновляться, чтобы озеленение сохранилось до октября.

При выборе растений для озеленения мостов исходят из того, что они должны быть в состоянии пережить возможное похолодание, оставаясь при этом по-летнему яркими и нежными.

Управа района приглашает заинтересованные стороны принять участие в конкурсе, чтобы продолжить благоустройство мостов и озеленение Ласнамяэ.