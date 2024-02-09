ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Херем: противокорабельные ракеты впервые создадут стратегическую дилемму для агрессора

«Россия должна учитывать, что в случае нападения на Эстонию, Эстония сможет угрожать агрессору тем же, чем угрожает он, то есть поставить под угрозу пути связи. Во-вторых, противнику будет очень сложно вывести свою ПВО в море, что в свою очередь даст возможность действовать собственной авиацией над Эстонией. То есть мы сможем оттеснить его ПВО на восток. В-третьих, агрессор должен понимать, что если он захочет вступить в войну с нами, то его связь с Калининградской областью станет очень уязвимой», - сказал Херем на пресс-конференции, посвященной прибытию противокорабельных ракет.