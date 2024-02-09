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ФОТО ⟩ На берегу моря в Латвии сформировалось необычное природное явление

rus.tvnet.lv
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Пляж. Иллюстративное фото.
Пляж. Иллюстративное фото. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В пятницу, 9 февраля, метеоролог Том Брицис сообщил, что на пляже в Лиласте, а также в некоторых других местах южного побережья Рижского залива образовались большие ледяные шары, сообщил RUS TVNET.

Причина их образования - вчерашний обильный снегопад.

«Температура воды близка к нулю, снег медленно тает, и поверхность покрывается снежной взвесью. Медленные волны и отрицательная температура воздуха создают из снежной взвеси эти ледяные шары, которые в этот раз больше, чем в другое время, потому что ветер слабый, а волны небольшие, что позволяет шарам увеличиваться в размерах», - объяснил Брицис.

В некоторых местах побережья шары находят даже в нескольких метрах от берега моря, поскольку из-за восточного ветра уровень воды упал, вода отступила, оставив шары на берегу.

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