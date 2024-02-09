ПРИНТЕР МОЗГА ⟩ Напечатанная на 3D-принтере ткань мозга работает как надо и может лечить серьезные заболевания

По словам нейробиолога университета Су-Чунь Чжана и другого ученого из той же лаборатории Юаньвэя Яна, предыдущие методы печати при работе с тканью мозга были менее успешными, но новое решение позволяет нервным клеткам выживать. Группа, стоящая за новым процессом 3D-печати, описала свой усовершенствованный метод в журнале Cell Stem Cell.

Ученые, в частности, разработали платформу для 3D-печати, чтобы собрать ткани определенного типа человеческих нервных клеток желаемого размера с помощью коммерческого биопринтера.

Напечатанные нейрональные предшественники разделяются на отдельные нейроны и формируют в слоях ткани нервные цепи, способные обеспечивать связь между нейронами. Однако этот процесс не очень быстр и требует недель ожидания.

Напечатанные предшественники развиваются в зрелые астроциты благодаря разработанным процессам и формируют сети нейронов и астроцитов.

Выращенные нервные ткани полезны для понимания функционирования человеческих нервных сетей, моделирования патологических процессов и как платформа для тестирования лекарств, как объясняется в исследовании.

Так выглядит модель распечатанной ткани мозга. В дальнейшем распечатка может быть использована как для экспериментов по изучению работы человеческого мозга, так и для разработки методов лечения заболеваний. Фото: teadustöö / Wisconsini-Madisoni ülikool

Размеры напечатанной ткани являются одним из наиболее важных ключевых факторов при планировании 3D-биопечати. Лимит диффузии кислорода для таких тканей ограничен примерно 100-200 микрометрами. Более толстые слои ограничивают передачу кислорода и питательных веществ, вредя напечатанным нервным клеткам и их росту.