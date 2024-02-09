Канцлер ФРГ Олаф Шольц об интервью Путина: «Полный абсурд»

«Есть абсолютно ясная причина - это желание президента России аннексировать часть Украины. И все истории, которые рассказывают по этому поводу, ничего не меняют относительно того, что именно это является целью его империалистических устремлений», - подчеркнул канцлер ФРГ, добавив, что война в Украине может закончиться в любой момент, но не так, как это представляет себе российский президент - путем капитуляции Украины, а в результате того, что он сам прекратит войну и создаст условия для мирного решения.