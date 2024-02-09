Олаф Шольц резко раскритиковал интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам канцлера, президент РФ рассказал абсолютно абсурдную историю о причинах войны в Украине.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц об интервью Путина: «Полный абсурд»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко раскритиковал заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные тем в интервью американскому модератору Такеру Карлсону.
«Это интервью - насмешка над реальными деяниями, совершенными Россией в Украине. Путин рассказывает абсолютно абсурдную историю о причинах этой войны», - сказал Шольц в ходе визита в столицу США Вашингтон в пятницу, 9 февраля.
«Есть абсолютно ясная причина - это желание президента России аннексировать часть Украины. И все истории, которые рассказывают по этому поводу, ничего не меняют относительно того, что именно это является целью его империалистических устремлений», - подчеркнул канцлер ФРГ, добавив, что война в Украине может закончиться в любой момент, но не так, как это представляет себе российский президент - путем капитуляции Украины, а в результате того, что он сам прекратит войну и создаст условия для мирного решения.
Интервью Путина Такеру Карлсону
Путин в интервью Такеру Карлсону, обнародованном вечером в четверг, 8 февраля, вновь выступил в защиту российского вторжения в Украину. Он также назвал невозможным поражение России в этой войне и отрицал намерение атаковать такие страны НАТО, как Польша и Литва.
Шольц 9 февраля встречается с президентом США Джо Байденом в Белом доме для обстоятельных переговоров. Одной из главных тем, по всей видимости, станет поддержка Украины, поскольку американский Сенат заблокировал выделение Киеву нового пакета помощи на сумму в 60 млрд долларов.